Area HS swimming

Friday at Greason Pool, Bowdoin College

GIRLS — Mt. Ararat 103, Messalonskee 67; Brunswick 101, Messalonskee 66

200-yard medley relay — 1. Brunswick (Margaret Chingos, Sarah Palmer, Ella Tycz, Hannah Kelshaw), 2. Messalonskee, 3. Mt. Ararat (Kaitlyn Doughty, Bayli Johnson, Trinity Versey, Sylvia Hayward), T — 2:08.79.

200 freestyle — 1. Laura Chavoustie (B), 2. Grace Trebilcock (MtA), 3. Abigayle Barney (Mes), T — 2:20.55.

200 IM — 1. Sarah Palmer (B), 2. Madigan Saunders (MtA), 3. Sylvia Hayward (MtA), T — 2:38.39.

50 freestyle — 1. Ella Tycz (B), 2. Cecelia Greenleaf (MtA), 3. Samantha Amison (Mes), T — 27.62.

100 butterfly — 1. Ella Tycz (B), 2. Margaret Chingos (B), 3. Emilia Frost (Mes), T — 1:10.96.

100 freestyle — 1. Madigan Saunders (MtA), 2. Cecelia Greenleaf (MtA), 3. Gwen Thom (B), T — 1:05.29.

500 freestyle — 1. Laura Chavoustie (B), 2. Sarah Palmer (B), 3. Sylvia Hayward (MtA), T — 6:26.75.

200-yard freestyle relay — 1. Mt. Ararat (Cecelia Greenleaf, Trinity Versey, Gwendolyn Martin, Madigan Saunders), 2. Brunswick (Gwen Thom, Emma Banks, Hannah Kelshaw, Ella Tycz), 3. Messalonskee, T — 2:02.51.

100 backstroke — 1. Margaret Chingos (B), 2. Emilia Frost (Mes), 3. Samantha Amison (Mes), T — 1:13.32.

100 breaststroke — 1. Paige Dudley (Mes), 2. Ella Gustafson (B), 3. Madeline Daulerio (MtA), T — 1:25.99.

400-yard freestyle relay — 1. Brunswick (Sarah Palmer, Laura Chavoustie, Margaret Chingos, Gwen Thom), 2. Mt. Ararat (Sylvia Hayward, Gwendolyn Martin, Grace Trebilcock, Madigan Saunders), 3. Messalonskee, T — 4:28.27.

BOYS — Messalonskee 113, Mt. Ararat 53; Messalonskee 112, Brunswick 51

200-yard medley relay — 1. Messalonskee A, 2. Brunswick (Nathan Levy, Nicco Bartone, Bradley Vuong, Owen Richardson), 3. Messalonskee B, T — 1:50.39.

200 freestyle — 1. Sean McCafferty (Mes), 2. Kipp Butts (B), 3. Nigel Thurston (Mes), T — 2:16.82.

200 IM — 1. Martin Guarnieri (Mes), 2. Caleb Williams (MtA), 3. Gavin Bressette (Mes), T — 2:09.62.

50 freestyle — 1. Nicco Bartone (B), 2. Jadyn Arnold (Mes), 3. Ethan Burton (Mes), T — 22.41.

100 butterfly — 1. Caleb Williams (MtA), 2. Max Hopper (Mes), 3. Kipp Butts (B), T — 1:21.98.

100 freestyle — 1. Ethan Burton (Mes), 2. Christopher Hole (MtA), 3. Brayden Perkins (Mes), T — 58.81.

500 freestyle — 1. Jadyn Arnold (Mes), 2. Casey Whittaker (MtA), 3. Nathan Levy (B), T — 5:28.59.

200-yard freestyle relay — 1. Messalonskee A, 2. Mt. Ararat (Christopher Hole, Elias Linkel, Chance Versey, Caleb Williams), 3. Messalonskee B, T — 1:47.19.

100 backtroke — 1. Nicco Bartone (B), 2. Sean McCafferty (Mes), 3. Max Hopper (Mes), T — 55.56.

100 breaststroke — 1. Martin Guarnieri (Mes), 2. Gavin Bressette (Mes), 3. Bradley Vuong (B), T — 1:18.84.

400-yard freestyle relay — 1. Brunswick (Nicco Bartone, Nathan Levy, Kipp Butts, Bradley Vuong), 2. Mt. Ararat (Christopher Hole, Samuel Wright, Casey Whittaker, Caleb Williams), 3. Messalonskee, T — 3:59.71.

Up next for Mt. Ararat — Friday at Bowdoin College vs. Belfast, 5:30 p.m.

Up next for the Dragons — Tuesday at Bowdoin College vs. Cony, 5:30 p.m.

