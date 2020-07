SOUTH PORTLAND — Southern Maine Community College announced that more than 1,200 students have made the spring semester dean’s list.

The following local students were included:

Bath

Miles Bobbe, Zachary Bower, Kayla Chaput, Kayla Doherty, Kelsey Hall, Molly Hanson, Sarah Jamison, Natalia Klimova, Carly Lister, Matthew Mango, Kimberly Marston, Kevin McCoy-Reimer, Patrick McKenna, Lukas Osterhout, Abel Payne, Emma Rhodes-Armstrong, Matthew Sellers, Karl Shumaker, Julia Webster, Odette Zouri

Brunswick

Cameron Ashby, Wilder Baldwin, Cornelia Clarkson, Jordan Coffin, Chelsey Domer, Joshua Factor, Elizabeth Fairbanks, Leoni Gonzalez Garcia, Hanna Guernelli, Adrianne Hess, Emily Hubert, Marjorie Johnson, Sophia Katz, Thomas Klodenski, Ashley Krott, Jonathan LaBrie, Evan Laffely, Colleen Lea, Abigail Mailly, Samuel Maldonado, Tobias Mancisidor, Anna Markow, Ryan McKay, Anna McMillan, Hayley Morin, Rhiannon Palmer, Jacob Reese, Garrit Reynolds, Mariah Richards, Ryan Savage, Marcus Sinclair, Cassandra Smith, Samantha Speiser, Brin Stricklett, David Tyson, Billie Ann Walter, William White

Cape Elizabeth

Samantha Bengs, Michael Brooks, Ryan Connolly, Anika Cook, Joy Drzewiecki, Erika Gildard, Jody Goodman, Katelyn Hallowell, Anna Hayes, Yujuan Liang, Ford Malter, Hannah Murphy, Jacob Nedwell, Cassandra Nedwell, David Plummer, Celina Simmons, Savanna Stanhope, Andrew Whynot, Matthew Yim

Cumberland

Hannah DeCourcey, Sarah Higgins, Cole Martin, Benjamin Otte, Cameron Plourde, Logan Pray, Vezire Sinanaj, Rachel Smith

Durham

Braelyn Bailey, Joseph Burke, Patrick Chambers, Adam Gormely, Marley Groat, Aidan Hall, Kaylee Larochelle, Carlos Steinke, Gwenyth Thornton

Falmouth

Joshua Allen, Jamie Anfinson, Mercy Kulie Asunkwan, Jacqueline Cote, Jennifer Czifrik, Alexander Feddersen, Isabelle Hallagan, Nathan Howard, Adelle Lewis, Rachel Lorenzo, Juliana Lutz, Zakery Lydick, Kelly Mayo, Doug Michaud, Nzuzi Nkenda, Mickleejay Nohr, Kyle Pickrell, Alonna Pitreau, Caitlyn Rich

Freeport

Alexandra Armstrong, Alexis Caisse, Charlotte Carter, Laurajean Caton, Liam Gallagher, Emeli Gates, Cassidy Madore, Sophia Rice, Jack Sawicki, Peregrine Starr, Darby Steindorf

Harpswell

Joseph Bernier, Amanda Griffin, Max McAndrews, Erin Moody, Jonathan Nelson, Samantha Palma, Riley Saunders, Anne Taylor, Amanda Turner

North Yarmouth

Charlie Cleaves, Kolby Cornwall, Isabel Halperin-Dusch, Morgan Jackson, Yaoyao Kong, Matthew Sebestyen

Portland

Kuyangisa Adolfo, Jasem Al-Jubyly, Zaid Al-Wakeel, Abubakar Ali, Adric Allie, Priscilla Arsenault, Sahro Atoor, Melissa Baker, Anthony Balko, Carine-Bella Baranyizigiye, Corneille Batusisa, Priscila Berdeja, Justin Bessey, Theresa Bickford, Shereena Boutilier, Jacob Bowman, Morgan Boyle, Alia Bradley, Amanda Brett, Christopher Brichetto, Katie Bridges, Lily Brinker, Melissa Brown, Mya Burrage, Audrey Byrne, Nicholas Caputo, Aaron Carlson, Mikayla Carney, Chase Carus, Chanel Caruso, Piper Cassidy, Gavin Chambers, Mackenzie Chamness, Derek Chao, Kelly Chisholm, Claire Christensen, Claire Clusin, Chloe Cocchi, Timothy Cole, Andriana Colucci, Samantha Cote, Joseph Crivilare, Kameron Cross, Emily Currie, Spencer Currier, Zina Dahham, Haylee Deans, Chloe Dearborn, Mathias Deming, Maura Densmore, Samantha DiMauro, Emma DiMuzio, Muna Disso, Neiman Djama, Abdulqadir Doale, Zachary Donahue, Christina Donato, Anna Donato, Joseph Dubail, Joseph Duffy, Mitchell Dumas, Matthew Edmonds, Julian Edora, Jennifer Edwards, Jessica Eley, Othniel Emelo, Heather Emmons, Israa Enan, Ariel Enright, Mahdi Farah, Pinky Fleury, Allison Fogg, Savannah Ford, Nikolas Frazee, Marieta Fuca, Jason Fuller, Emma Fydenkevez, Sylvan Gamage, Erin Ganga, Christopher Giacoppo, Sarah Gibson, Jacob Gold, Evan Goodrich, Tiffany Greenleaf, Marcus Griffin, Hunter Griffin, Camille Hanley, Jasmine Hardy, Souleiman Hared, Meredith Harrison, Gabriela Harrison, Jessica Haskell, Ali Hassan, Maxwell Hastings, Justine Henry, Kristen Hill, Rebekah Hilt, Riley Himmelman, Gladys Hobe, Noelle Hoey, Ralph Houanche, Hope Howard, Eliott Howard, Devyn Howell, Sarah Howes, Awaleh Ibrahim, Mohamed Ibrahim, Aicha Ibrahim, Raissa Igihozo, Fatuma Ingabire, Steven Inman, Yannick Iradukunda, Ashlin Jalbert, Mark Jerome, Zachary Jochem, William Johnson, Hannah Johnson, Sidney Jolicoeur, Kayla Judy, Nancy Kabedi, Anais Kanyange, Matthew Kelley, Turner Kelsey, Alice Kerber, Pie Kiduga, Maxwell Kodis-Beach, Billy Kwizera, Julie LaBrecque, Ashley Lemery, Ziauddin Lodin, Ashley Lovas, Torun Lynam, Samantha Lynch, Emily Lyons, Suzana M’Bongo, David Mackeown, Deeqo Mahamud, Abbey Mahan, Yonis Mahmoud, Chelsea Mancini, Kelsey Markee, Parker Marley, Arianna Marquis, Alison Marsh, Ashleigh Mathisen, Aiden Matoian, Grata Mbonayo, Marcio Mbongo, Charles McCarthy, Nathania McClellan, Jasmine McCowan, Sarah McDonald, Patrick McGorrill, Conor McKechnie, Caleb McKenzie, Scout McLeod, Jenette Mcquerry, Julie Melhorn, Brooks Miller, Nila Miller, Luciano Minervino, Abdallah Mohamed, Hibak Mohamed, Fardowsa Mohammed, Samuel Mulunda, Aisha Musaniwabo, Ramazani Nahayo, Christopher Neal, Sarah Nee, Mike Ngoy, Jimmy Nguyen, Peter Nguyen, Lionel Aristote Nima Ngapey, Jenny Nkufi, Margaret Norris, Alexis Nshimiyimana, Gerard O’Connor, Mahado Olat, Omar Omar, Emily Panciera, Paulo Paskazia, Dana Pelletier, Melanie Perkins, Jared Posternak, Danielle Pride, Rock Pulak, Hisham Ramadan, Madeleine Reid, Kyra Reinoso, Maria Reyes-Peraza, Sallie Rich, Sara Richards, Robert Ridge, Mariana Rivera, Courtney Riz-Boothby, Christopher Rockwell, Bruce Ross, Kristen Ross, Frederico Salianga, Samatra Sam, Emma Scholz, Michael Seltzer, Sarah Senga, Olivia Shea, Lucas Shepherd, Arista Shopova, Christian Slazas, Matthew Slocomb, Quentin Smith, Tanay Soucie-Porter, Marcus Stevens, Sasa Strejcek, Alyssa Sweet, Laxmi Tamang, Iris Teta, My Hanh Thai, Theodore Thanas, Alexander Thomas, Andrew Toothaker, Hugh Topchik, Caleb Tracey, Ben Tshikoji, Irthel Tshinyama, Aline Uwineza, Maxwell Valentine, Jessica Verdejo, Julian Vincent, Harley Wade, Kelsey Warren, Travis Watts, Elizabeth Weisberg, Henry Westphal, Tkeyah White, Elisabeth Williams, Andrew Willoughby, Jessica Wilson, Kysha Woodye, Jade Wronowski, Ebenezer Yeboah, Abdallah Zabn, Rebekah Zellers

Scarborough

Shamma Alzefiri, Sean Arsenault, Carina Berg, Adam Brown, Cassie Burrows, Matthias Case, Melodie Coates, Sergio Davila, Nicholas DeGrinney, Tracy Dickinson, Justin Edgar, Brandon Fossett, Kourtnie Fritscher, Jillian Gagnon, Nicholas Giroux, Robert Gondolfo, Arden Goodwin, Marissa Hanna, Jennie Hayes, Kathleen Hodge, Michael Jefferds, James Kacer, Jem Karass, Jonathan Koenig, Lindsey Ladd, Kelsey Lucas, Kasandra Mackneer, Vanessa Mathews, Jonathan McGinty, Suzanne McLaughlin, Andrea Mendoza, Anisa Mohabbati, Embry O’Leary, Amira Oul, Elena Peters, Christine Small, Nicholas Solak, Logan Soule, Quinn Stewart, Brandon Stocker, Brijen Sureka, Erin Swaney, Olivia Tapley, Kamala Thorp, Matthew Toohey, Meredith Treat, Alexandra Twomey, Nicole Washburn, Colby Whitaker, Ryan Woodward

South Portland

Keziah Carmela Aberilla, Noor Al Dulaimi, Joseph Atherton, Maya Attean, Lindsey Ayre, Vanessa Bodman, Allison Botello, Carolyn Breau, Jessamyn Brewer, John Bulenga, Paul Campos, Suwigya Chaudhary, Natalie Cliff, Jamie Cobb, Karen Colby, Elizabeth Collins, Thomas Cornelison, Benjamin Davis, James DiBiase, Melissa DuBois, Bradley Earley, Kyle Forrester, Christopher Foulke, Csaba Gall, Erica Glidden, Robert Graff, Thomas Guignard, Jacob Hackett, Gwyneth Harvill, Rachel Haynes, Charles Hayward, Liam Higgins, Samuel Hines, Jill Hutchison, Gladys Irakoze, Khelsea Iteriteka, Christelle Iyanya, Aidan Jellison-Wall, Tamiya Joseph, Lidzza Joseph, Joel Kabambi, Nana Kanjinga, Tristan Kean, Olivia Kierstead, Raymond Kindingili, Krystal Lake Fournier, Elisabeth Landry, Rebekah Langlinais, Molly Lara, Christina LeBel, Jason Lesaldo, Christophe Lew, Ai Ling Li, Dilyse Lorello, Maureen Lorello, Ian Lukas, Heather Lundin, Cameron Lusardi, Lauren Lusardi, Maria Maisincho, Jordan Mangini, Wendy Manning, Noah Manning, Tanya Martin, Noah McHugh, Isabella McMullan, Megan Melanson, Aleksandra Milinovic, John Morton, Linda Muhimpundu, Gabriel Muir, Julien Mukando, Kelly Mulligan, Michelle Muniz, Benedetto Nappi, Margaret Nason, Ernest Nijimbere, Justin Nkomezi, Maryssa O’Neil, Danny Olembo, Rachel Parent, Makennah Pelletier, DeShawn Pheng-Bresette, Vania Pierre, Fazel Qaney, William Ramos, Chelsea Ratner, Tracy Rickett, Matthew Rolt, Benjamin Rooker, Faith Sacre, Isabella Santeramo, Mathew Silvius-I’Aboni, Jeffrey Sirois, Delphinia Skinner, Erin Smithson, Katherine Snyder, Ruby Stanton, Deborah Sunmola, Stephanie Taylor, Nathaniel Taylor, Kevin Thompson, Ngoc Tran, Amy Tran, Sarah Trinward, Thuy Truong, Jenny Truong, Alexa Ward, Kaylee Whitten, Olivia Will, Lauren Willette, Liam Woodworth-Cook, Elliot Yates, Evelyne Yende, Derek York, Emily Young, Courtney Yount, Emily Zografos

Topsham

Rileigh Bayard, Rachel Bragan, Brendan Childs, Samantha Davis, Rebecca Doughty, Jessica Gabriel, Emma Hagan, Jamie Hall, Ashwini Kreigh-McNeal, Jaklyn Labbe, Christina Linscott, Ellen Morley, Kristen Phillips, Orion Piston, Adam Ray, Catherine Scanlon, Abigail Stewart, Habib Uwizeyimana

West Bath

Caitlyn Belanger, Logan Elwell, Vanessa St. Pierre

Yarmouth

Todd Doyle, Bryce Gilliland, Michael Hagerty, Patricia Haskell, Caroline Huntress, Darya Johnson, Nicholas Kamra, Carson Libby, Michael Loveless, James Mills, Mackenzie Peacock, LiLiana Restrepo, Elias Ruffner, Darren Shi, Henry Venden, Ashley Vigue, Andrea Williams

Southern Maine Community College is Maine’s largest and oldest community college. Founded in 1946, SMCC offers courses at its South Portland and Brunswick campuses, at 10 community satellite locations and online.

