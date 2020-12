The following students demonstrated academic excellence at Mt. Ararat High School in Bath and were named to the honor roll during the first quarter:

Grade 9

High Honors

Kasey Bergeron, Gabrielle Chase, Benjamin Chonko, Nicholas Chonko, Natalie Curtis,

Margaret Fitzpatrick, Sophia Gonzalez, Alex Graf, Sarah Gray, Ethan Hanna, Allie Hunter,

Anya Kowalsky, McKenna Lamoreaux, Audrey Marchildon, Kristina Roscoe, Nicholas

Spencer, Rose Tuttle, Adam Ward, Hayden Webber, Lorelei Whalen

Honors

Jamie Appel, Nelson Balboni, Cameron Belliveau, Samuel Betz, Owen Brigham, Jacob Burak,

Jacob Cardella, Cora Casad, Claire Caton, Amanda Clemons, Brian Cornwell, Sullivan Crowe,

George Czerwinski, Nora Douglas, Alyssa Eaves, Rick Faltemier, Phoebe FitzPatrick, Julien

Gagnon, Hermione Goodall, Emma Grabenstein, Aidan Greenleaf, Evan Hanna, Caden

Hanscom, Sarah Haskell, Matthew Hogan, Megan Hughes, Sophia Huston, Alexis Jacobs,

MaKenzie Johnson, Sterling Kane, Grace Keleher, Hanna Killion, Lucy Lajoie, Kaylynn

Laplante, Maryscott Larsen, Parker Lohr, Madison MacFawn, Kaydanse Millard, Jacob

Minet, Jonathan Munsey, Avery Myrick, Audrey Nile, Rosario Ortiz, Lila Pottle, Zachary

Reynolds, Chase Rioux, Keegan Rowe, Aidan Saunders, Sophia Shannon, Danika Siatras,

Alexander Skolfield, Matana Slocum, Lily Stewart, Paige Swanson, Benjamin Therriault,

Isaac Wheeler, Lydia White, Joshua York

Grade 10

High Honors

Ashlynn Baker, Makeda Berhanu, Katie Blodgett, Jocelyne Coombs, Piper Dedek, Vlayta

Dubois, Sydney Dufresne, Peter Hahesy, Haliegh Hanson, Sylvia Hayward, Camden Kinney,

Lily Lewark, Brady Merrill, Lydia Monks, Madison Peters, Viktoria Sargent, Marisa Schultz,

Luke Spooner, Mallory Stuart, Anna Volpert, Andrew Yenco

Honors

Elizabeth Anderson, Emelia Baker, Mary Baker, Edison Bariou, Jolee Beattie, Desiree

Belanger, Ella Bergeron, Tyler Berry, Abigail Bisson, Fern Blodgett, Caleb Chamberland,

Piper Cohen, Emma Dobransky, Eliza Dube, Samuel Dube, Alexander Durant, Shea Farrell,

Brianna Fye, Evelyn Gosselin, Ariana Graybill, Jacob Haskell, Maysen Hawkes, Belle

Hemond, Blake Hickman, Leah Hickman, Lukas Holman, Matthew Kane, Royal Kloberdans,

Jackson Knorr, Synthia Ladner, Parker LaFramboise, Sie LaFramboise, Mickelle LaFrance,

Lucia Lavan-Kushiner, Emelia Linkel, Christopher Mann, John Martin, Taylor Morrell, Mia

Orsillo, Grace Phillips, Nicholas Picard, Miraliese Rineer, Reagan Robertson, Alisha Roscoe,

Aaron Ruby, Maxwell Smith, Olivia Sullivan, Claire Tankersley, Elliot Timblin, Sawyer

Wheeler, Margo Wild, Desneige Williams, Alexander Wormwood, Samuel Young, Daria

Yushkouski

Grade 11

High Honors

Anya Bachor, Elisabeth Brann, Maren Carter, Wei Chi, Olivia Cox, Elsa Daulerio, Elliot

Douglass, Rachel Eaton, Caitlin Graney, Emma Hanna, Olivia Herard, Hudson Holden,

Benjamin Humphrey, Lauren Johnson, Willa Killion, Lily Koslosky, Gracia Leclerc, Greta

Marchildon, Alyssa Moody, Logan Moody, Lucy Nelson, Autumn Nickerson, Ryan Norton,

Milena Reichert, Erik Richardson, Morgan Ruff, Sydney Stewart, Meara Stockford, Isadora

Theberge, Sophia Thieme, Harrison Whittaker, Caleb Williams

Honors

Benjamin Anderson, Shelby Atkinson, Karleigh-Anne Bailey, Alexander Beal, Fern Beede,

Kaylee Bergeron, Anibal Berry-Gaviria, Carla Blanco, Alexis Brillant, William Chase, Paige

Childs, Abrielle Cochrane, Anthony Colucci, Samantha Crafts, Nicholas Deveney, Gabrielle

Dube, Michelle Dube, Avery Estela, Paige Gagne, Mikala Garrepy, Jonathan Gosselin, Muriel

Grady, Lilly Hanna, Ty Henke, Victoria Hersey, Katherine Hertz, Nathan Horrocks, Ellianna

Jasper, Victoria Karcz, Benjamin Keleher, Laila Keller, Brycen Kowalsky, Mikaela Langston,

Alyshia Lee, Anna Lucas, Hayden Meyer, Addison Morin, Tyler Newkirk, Aidan Norton, Luke

Page, Tristan Parker, Amanda Pickens, Cameron Pinkham, Amy Putnam, Megan Reed,

Helena Richardson, Ryan Robertson, Tanner Robleto, Sarah Rodriguez, Bryn Roma, Nathan

San Pedro, Nathaniel Smith, Carson Taylor, Barrett Thiboutot, Nolen Timberlake, Elijah

Tuttle, Sebastian Varela, Landon Weaver, Mary Wheeler, Nathan York

Grade 12

High Honors

Elizabeth Alexander, Jacob Belanger, Jacqueline Brochu, Sydney Chatman, Zander Chown,

Camila Ciembroniewicz, Luke Curnin, Madeline Daulerio, Sydney Dyer, Abagail Faltemier,

Isabelle Gardiner, Tess Hahesy, Jace Hollenbach, Emma Kopp, Elizabeth Libby, Lauren

Magno, Nathan Mao, Emilia Pinette, Eli Schoenberg, Sadie Skinner, Bane Slocum, Cora

Spelke, Morgan Temple, Samuel Wright, Winston Zhuang

Honors

Hilary Babb, Bronwyn Balboni, Autumn Barry, Ella Beattie, Ashlyn Beebe, Austin Berry,

Erin Billinger, Nolan Blessington, Cole Brooks, Evan Bursey, Andrew Chamberland, Joseph

Ciembroniewicz, Kobe Clark, Simon Coker, Jaydah Colby, Morgen Coughlin-Doyle, Dominic

Cusano, Kassidie Doble, Margaret Dwinal, Jacob Godbout, Cecelia Greenleaf, Alexa Gurney, Andrew Haler,

Andrew Hardy, Erin Harty, Nicolas Holland, Hazel Hughes, Breanne Hunter, Nathan

Ickes-Coon, Celina Irazzary-Perry, Delaney Jacobson, Bayli Johnson, William Kane, Bryce

LaFrance, Elizabeth Lamoreau, Margaret Libby, Abigail Lucas, Naomi Martin, Joseph

McGuire, Sophia Minet, Kylie Newkirk, Hannah Patterson, Leigh Ann Patton, Ryan Pinette,

Bethany Pratt, Andrew Pulsifer, Addison Rineer, Savannah Sheen, Ahmad Tavfik, Olivia

Tobin, Brook Vermette, Emily Wormwood, Owen Yabsira, Daniel York, Madeleine Young

