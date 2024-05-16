9th Grade High Honors
Maeve Acker, William Agius, Daniel Beal, Jae Beede, Randy Bell, Zoe Bolton, Matthew Brown, Nolan Buck, Mia Cardella, Katie Catlin, Samuel Chi, Morgandy Crawford, Miles Dailey, Cassidy Decker, Ellie Douglas, Marshall Flynn, Ethan Fournier, Logan Gasper, Rohan Gonsior, Calliope Greenleaf, Brianna Harris, Brady Hiltz, Mason Hunt, Joshua Kelley-Cohen, Evan Kowalsky, Lauren Landry, Marcus Mangoba, Jack Martin, Lucien Martin, Sarah Middleton, Abigail Montejo, Brooke Morgan, Kaylee Morneau, Madilyn Morneau, Joshua Pinkham, Ethan Preble, Parker Romano, Katherine Therriault, Ashlyn Thibeault, Samantha Triffitt, Kaleigh Wandrei, Ryleigh Wandrei, Isaac Wright
Honors
Laila Adams, Marie Alberico, Addison Allen, Samantha Bell, Aiden Blow, Kyle Bluck, Adelina Brown, Cameron Cardella, Addison Chubbuck, Krystah Coen, Herman Coombs, Dylan Crandall, Ian Curran, William Davis, Malakia Dyer, Nicholas Fields, Dominic Forgrave, Celiah Good, Jacoby Halperin, Aaiden Hauptman Apantaku Benson, Benjamin Hertz, Liliana Hoskins, Benjamin Horrocks, Eric Hymers-Horne, Liam Jessie, Sidney Keleher, Amia Kennedy, Jacob Kessler, Colleen Keyes, Raiden Knox, Lily Lachance, Lila LaRose, Malcolm Lavan-Kushiner, Tanner Leary, Danika Levasseur, Natalie Lidback, James Marks, Benjamin Mason, Zachery McClenahan, Nathan McInnis, Madison McKim, Elliott Merrill, Brynnen Millard, Abigail Minzner, Carli Morin, Irius Murray, Jackson Newcomb, Aidan Nickerson, Elise Nielsen, Joseph Papiernik, Colby Pappas, Trevor Pelkey, Kaili Pennell, Isabella Phinney, Bella Plummer, Gwyneth Powderly, Noah Pulsifer, Damon Rector, Khloe Rhoades, Dean Rosenberg, Mazie Rutledge, Merlin Schlawin-Whittlesey, Cadence Sturgeon, Madelyn Sweet, Jasiah Taylor, Mackenzie Tripp, Aleigha Tuck, Gavin Wallace, Brenlan Vester, Solomon Wood
10th Grade High Honors
Haiden Allen, Julianna Allen, Ian Britt, Finn Dedek, Nicholas Doughty, Breanna Eaves, Caleb Edwards, Kyley Graybill, Declan Kelly, Katherine Kelly, Luke Leary, Adam Lin, Colby MacFawn, Liesl McKelvey, Ethan Munsey, Ryan Schultz, Erryl Timblin, Kayleigh Wagg
Honors
Nella Acker, Trevor Adams, Haiden Allen, Danica Almy, Alannyah Ammerman, Luke Anderson, Erin Aulman, Wyatt Baade, Emmett Baier, Beau Barnes, Joseph Beaucage, Emma Berry, Jesse Bowker, Martell Bowman, Jason Bragg, Ethan Card, Caiden Chase ,Hailee
Darling, Avery Desjardins, Isla Drewette-Card, Camden Dumont, Noah Duncan, Brennan Fitzpatrick, Lane Folger, Morgan Gates, Isabella Glasscock, Ava Hanson, Wesley Hart, Faith Haskell, Ashby Hayward, Jordin Hill, Morgan Hill, Bryce Holden, Britney Hughes, Tristan Huot, Eligh Imrie, Jaelyn Jensen, Jenna Jensen, Randall LaGrange, Elliot Larsen, Lyra Legawiec, Alayna Lesure, Caleb MacDonald, Kathryn MacLane, Aaliyah Malual, Emma Marquis, Kai McBrady, Milania McKinnon, Nathaniel Morris, Savannah Napples,
Alexander Newman, Phoenix Norton, Lachlan O’Banyel, Lily Ouellette, Brody Parker, Keaton Parsons, Aubrey Pelletier, Wynter Przybylski, Cassidy Pullen, Colton Rice, Eleanor Ricker, Marshall Roberts, Annalyse Saindon, Clara Saxton, Gage Smith, Rebekah St. Pierre, Kai Stockford, Jack Taylor, Travis Taylor, Makaelyn Tidwell, Camille Trueh, Harlow Weaver, Joshua Whitcomb, Oliver Yenco.
11th Grade High Honors
Avery Beal, Noel Goulette, Molly Greenleaf, Timothy Hahesy, Lydia Hiltz, Charlie Jacobson, Nathan Jung Dolinger, Molly Kloberdans, Daniel Madsen, Miriam Patterson, Cali Pomerleau, Alexander Rines, Carly Satterfield, Charles Scribner, Dylan Trockman, Alessandra Williams, Brady Yazwinski.
Honors
Brayden Ammerman, Trent Bailey, Mary Beal, Lila Bell, Ethan Berry, Lydia Branson, Eli Burt, Ella Card, Andrew Clemons, Kurt Coen, Noah Cook, Falon Coughlin-Doyle, Haley Cox, Nicholas Creek, Owen Deguio, Emme Dillingham, Peter Dube, Sebastian Fiori, Theodore
Forcier, Caleb Galgovitch, Hannah Garrepy, Islah Good, Aidan Gomez, Selene Goranson, Evelyn Goudreau, Noel Goulette, Addison Greenleaf, Nolan Greenleaf, Clay Hemond, Josy Hollenbach, Kaleb Hussey, Christopher Jellison-Bozeman, Jeffery Jellison-Bozeman, Joshua Jung Dolinger, Elisabeth Kelly, Abigail Lamoreau, Jason Lapointe, Jadelynn Lee, Matthew Lemelin, Reid Matson, Clayton Matthews, Luke McLaughlin, William Middleton, Nathan Minzner, Aiden Monti, Caleb Murphy, Logan Norton, Gretchen O’Connor, Aaron Paul, Sebastian Pelkey-Small, Dillon Perry, Seth Picard, Sophie Powell, Hayden Read, Cassidy Ruggles, Gabriel Russell, Trystan Russell-Edmonds, Thomas Sandelin, Stanley Spooner, William Stewart, Abigail Sullivan, Cody Sutherland, Ryan Sweet, Saylor Timberlake, Jessica Walker, Joshua Whitney, Reilly Williams, Eleanor Young.
12th Grade High Honors
Nelson Balboni, Sania Basit, Kasey Bergeron, Blair Bettney, Samuel Betz, Mercedes Blanchette, Benjamin Chonko, Nicholas Chonko, Brian Cornwell, Abbie Doble, Alyssa Eaves, Margaret Fitzpatrick, Phoebe FitzPatrick, Jiel Jairuz Galope, Alexandra Goncear, Sophia Gonzalez, Sarah Gray, Aidan Greenleaf, Ethan Hanna, Caden Hanscom, Chhaya Hinkley, Megan Hughes, Lucy Jackson, Decosta Jones, Grace Keleher, Anya Kowalsky, McKenna Lamoreaux, Kaylynn Laplante, Jeremy Lavoie, Bradan Leeman, Audrey Marchildon, Kaydanze Millard, Jonathan Munsey, Chase Rioux, Gracelynn Roberts, Kristina Roscoe, Aidan Saunders, Sophia Shannon, Danika Siatras, Eric Small, Nicholas Spencer, Rose Tuttle, Adam Ward, Isaac Wheeler.
Honors
Anna Bailey, Paige Hokulani Bell, Cameron Belliveau, Aiden Biehl, Elijah Blanchette, Availia Brady, Isabella Brady, Matthew Brady, Ana Burroughs, Dominic Cardella, Jacob Cardella, Amanda Clemons, Jordan Cloutier, Adam Cote, Patience Craig, Hannah Cornish, Owen Cross, Sullivan Crowe, Natalie Curtis, George Czerwinski, Logan Dever, Nora Douglas, Maxwell Douglass, Rick Faltemier, Aidan Fisette, Evan Flynn, Jacob Fullerton, Julien Gagnon, Emma Grabenstein, Casper Greenstone, Sarah Haskell, Katherine Hawkes, Matthew Hogan, Allie Hunter, Sophia Huston, Kyle Ingalls, MaKenzie Johnson, Decosta Jones, Calista Kinney, Caleb Kirchner, Lucy Lajoie, Eben LaRose, Maryscott Larsen,, Sara Leeman, Parker Lohr, Mate Mamulashvili, Roe Maney, Vivien McClenahan, Jacob Minet, Mark Moore, Rachel Moran, Lucas Morley, Avery Myrick, Audrey Nile, Kiera O’Leary, Jayden Ortiz, Ethan Palmer, Peyton Patenaude, Jazmyne Peeples, Sophia Perow, Lilly Peterson, Minna Pratte-Chase, Zachary Reynolds, Logan Rockwell, Caleb Russell, Mackenzie Smith, Lily Stewart, Sandra Streeter, Paige Swanson, Benjamin Therriault, Hayden Webber, Lydia White, Alex Whittingham.
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