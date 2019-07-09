Brunswick Junior High School announces honor roll
The following students demonstrated academic excellence and earned a place on the fourth-quarter honor roll at Brunswick Junior High School:
Grade 6
Alex Abbott, Charles Akeley-Martin, Nadine Albaugh, Skyler Augustine, Edgar Batista Liriano, Cameron Beal, Makenzie Beal, IsisMoon Beaudoin-Kirby, Blake Belanger, Molly Bennett, Henry Blood, Duncan Bradford, Miriam Broussard, Rohan Brown, Brooke Bryant, Lillian Butterfield, Samantha Butts, Lily Calderwood, Trevor Campbell, Vance Caron, Sam Cashman, Bradyn Chapman, Ava Charboneau, Jacob Colaluca, Bryaunnah Colburn, Ava Coley, James Cook, Sadie Correa, Keegan Cummings, Abby DeSantis, Phoenix Despres-Bowman, Laila Dicus, Brianna Dodge, William Dodge, Samantha Doucette, Alexei Douhovnikoff, Zachary Dritschilo, Eleanor Duchette, Connor Duffy, Gabriel Eaton, Oliver Edmonds, Caitlin Ellis, Beatrice Elmore, Ellie Fairbanks, Charlotte Footer, Kyra Fortier, Lacey Fournier, Joshua Foye, Adrian Fraser, Aubree Gamble, Sara Gardner, Isabella Garside, Rebecca Gary, Landan Gay, Trevor Gerrish, Asher Gillespie, Eleanor Gilman, Molly Goodwin, Lila Grady, Judah Greenwald, Hannah Gustafson, Christina Haas, Lily Hanna, Olivia Haralson, Evangeline Harvie, Evelina Hatrick, Arianna Hawkes, Paul He, Shae Hemberger, Damien Holman, Joshua Hubbard, Liam Hubbard, Tyler Huy, Felicity Jackson, Ava Jenkins, Annabelle Kates, Gibson Kittinger, Nolan Klimash, Wyatt Knutson, Jonathan Koehler, Lauren Labbe, Lucas LaBrecque, Nathan Lavigne, Brendan Ledwick, Isabel Leitzell, Dylan Lemieux, Alison Lemons, Evan Levasseur, Sensia Ley, Wyeth Mackey, Yalnerol Malave, Brooklyn Mansir, Benjamin Marini, Riah Mason, Jaiden Mattocks, Tyler Maxim, Olivia Mehrer, Sam Merrill, Owyn Moncure, Alexis Morin, Greyson Moshette, McKenzie Neron, Tyler Oxton-Erwin, Elysia Palmer, Ty Patalano, Arthur Peck-Moad, Deja Pinette, Alexander Poulin, Abigail Reed, Coleton Ridley, Kaitlynn Robinson, Gabriel Russell, Liam Scholl, Caitlin Seitz, Gabriel Shoemaker, Addison Smith, Savannah Souza, Maxwell Stadnicki, Sylvia Stroffman, Austin, Sullivan, Vito Sullivan, Avery Tatham, Chloe Theberge, Ilsa Tucker, Camille Tuite, Finn Umbriaco, Brianna Vose, Maleia Wakinekona, Christopher Watkinson, Madison Whalon, Emily Whiting, Simone Wiley, Peter Wilkoff, Ava Wolverton, Caden Yeaton, Harrison Yee, Evan Zavitz
Grade 7
Madeline Barnhorst, Marguerite Benham, James Bowen, Celeste Braillard, Milo Burns, Dominic Caron, Ellen Casey, Kelsey Cassidy, Gemma Caswell, Madeline Chaput, Elias Cheseldine, Brian Connolly, Anthony Cooley, Garrett Countway, Patrick Crimmins, Zachary Croy, Maeva Culbertson, Britney Cunningham, Isabel Dauphinais, Kiersten Dinsmore, Emily Doring, Sydney Drake, Madelyn Duchette, Faythe Ellis, Cole Felax, Sophia Gaffney, Noah Gaghan, Isabelle Gagnon, Tannar Gagnon, Emily Goddard, Hazel Goodwin, Ava Gould, Hannah Hamilton, Wesley Haynes, Maia Higgins, Patrick Hogan, Rex Howland, Isabella Huot, Pyper Hutchinson, Noah Johnson, Liam Joyce, Nolan Kaiser, Madeline Kallin, Benjamin Klingle, Kalina Kontsas, Ames Ladner, Mira Levine, Sadie Levy, Iain MacKillop, Chloe Marblestone, Amelia Martin, Tiegan McAllaster, Jonas McGrath, Cordelia Meserve, Molly Newell, Jaden Nicita, Kiera O’Leary, Bess Pantaz, Rafe Pearson, Carter Perham, Maia Pietraho, Emilie Poulin, Lila Pressley, Evelyn Prince, Elizabeth Putnam, Kendall Quintana, Samantha Rudgers, Sara Schmidt, Kaden Schneider, Alexa Scott, Jacob Scrapchansky, Anjali Selinger, Lea Sharon, Cecelia Slocum, Lucinda Slocum, Abrielle St Pierre, Allie Tatham, Jacquelyn Taylor, Greta Trapp, Lorelei Turgeon, Emily Wallace, Thomas Walls, Nathaniel Wayne, Kamden Weisheit, Catherine White, Abigail Whitmore, Bertram Wickwire, Susannah Williams, Addison Wintle, Marissa Zavitz
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