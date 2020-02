Grade 12

HIGH HONORS: Cori Cote, Jillian Greenleaf, Seth Harding, Madison Huff, Claudia Janelle, Brandon Martin, Michael O’Driscoll, Gracie Ouellette, Kaylee Perron, Cameron Roy and Hunter Roy.

HONORS: Kirstyn Berry, Skyler Burnham, Orion Clarke, Andrew Curtiss, Margeurite Dallaire, Zachary Gibson, Maxwell Goodwin, Zachary Kimball, Anthony Mariello, Lilyanne Melton, Shalyn Menard, Megan Mourmouras, Isaac Pierce, Sydney Pinkos, Nathan Plante, Alfred Romero, Garrett Ross, Madison Sonne-Loranger and Charli Yoho.

HONORABLE MENTION: Charles Corriveau, Victoria Curro, Benjamin Drummey, Kurtis Edgerton, Nathan Eugley, Zachary Guay, Benjamin Hall, Asher Huntley, Brett Lewis, Ethan McBrine, Bartholomew Murphy, Matthew Oliver, Zachary Rousseau, Alexander Thurlow and Mikayla Titus.

Grade 11

HIGH HONORS: Michaela Chapman, Anthony Gendron, William Harriman, Ethan LaCourse, Syeda M Raidah, David Robertson and Cody Savage.

HONORS: Ashjan Abdulsalam, Megan Barclay, Katlyn Bickford, Gavin Bouthillette, Rachel Brask, Dadrian Brown, Alec Descoteaux, Delaney Hatch, Nicholas Hill, Pauline Kheang, Kylee Libby, Bethany Painchaud, Nicholas Reissfelder, Joshua Rudman, Nicholas Therrien, Colin Tippett and Blake Wilkinson.

HONORABLE MENTION: Monika Buffum, Zowie Cheetham-Wilmot, Renee Dutremble, Brielle Eon, Kaitlyn Harmon-Bolding, Zachery Hayford, Cheyenne Janelle, Matthew Laflamme, Christian Lafrance, Anna Lavigne, Abraham C Lincoln, Hannah Lovejoy, Aiden Maliski, Curtis Martineau, Sally McGrath, Joshua Paquet and Emily Poisson.

Grade 10

HIGH HONORS: Kathryn Belanich, Avery Cadorette, Vivi Cao, Ella Ellis Daley, Lydia Fay, Chloe Harding, Hong Ru Liu, Hong Xiang Liu, Melandi Martel, Richard Orgill, Kerri Scott, Isabella Thibault and Belinda Twahirwa.

HONORS: James Barrow, Hailey Bedard, Kyle Benson, Michaela Bouthillette, Jillian Burnell, Kalvin Camire, Katrienna Collins, Kyle Dion, Madeline Fleurent, Monica Goncalves, Jared Hussey, Brianna Keely, Kelsie Keely, Chloe Lamirande, Jacob Landry, Aurelia Leonard, Chase Lessard, Alexis Libby, Brady Maloney, Doaa Masoud, Jorin Mpemba, Zachary Nadeau, Connor Nason, Shea O’Connor, Andrew Ouellette, Justin Parent, Noah Pinkham, Tattiyanna Pratt, Trinity Rowe and Hailey Wilmot.

HONORABLE MENTION: Destiny Aceto, Lillian Atwater, Bree Aldrich, Jillian Boilard, Abigail Bouthillette, Caleb Fleming, Jaheim Franklyn, Sumaya Gassab, William Goodwin, Aiden Gosselin, Hannah Gosselin, Hayat Hantoosh, Deo Karantza, Valentina Laflamme, Jillian McSorley, Kaelly O’Guinn, Brady Raymond and Quintin Sylvester.

Grade 9

HIGH HONORS: Drew Bouchard, Ella Burnell, Peter Burton, Mackenzie Day, Mariah Desrochers, Madalena Faustino, Hunter Frechette, Luke Gagne, Rebecca Hatt, Emery Hutchins, Kayleigh Keely, Annika LeBlond, Adrianna Ledoux, Kristianna Libby, Mackenzie Parent, Emma Raymond, Lydia Robertson, Julius Silva and Pichrithylen Thor.

HONORS: Katelyn Ashenfelter, Abigail Bickford, Matthew Bouthillette, Elliana Durkee, Ellie Fournier, Luke Gagne, Noah Grady, Kaylie Hammond, Brianna Haskell, Abigail Hughes, Kalvin Kheang, Caysie McBreairty, Daniela Mendoza Yanes, Nico Mpemba, Ngoc Nguyen, McKenna Peaslee, Laura Perreault, Connor Smart, Alex Tremblay, Andrew Veloza, Katelyn Weeks and Baylor Wilkinson.

HONORABLE MENTION: Savannah Berry, Nicholas Carpenter, Baylee Cheetham-Wilmot, Helena Gabryszewski, Amber Huot, Nicholas Jacques, Cecelia Keller, Sarah Labbe, Callum Labonte, Hannah McCurry, Abigail Nadeau, Gabriella Njenga, Destiny Noonan, Emma Paquet, Krystal Shumate, Nara Thy and Tamara Thy.

