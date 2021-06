MAINE AMATEUR CHAMPIONSHIP QUALIFIER

#3 qualifier at Bangor Municipal GC

q-qualifiers

q-Dakota Batchelder, Barnes Brook 68

q-Mark Barthelemy, Bangor Muni. 70

q-Wyatt Foster, Barnes Brook 71

q-Stephen Goble, Portland 72

q-Jake Willis, Kebo Valley 72

q-Sam Weiss, Blue Hill 73

q-Percy Zentz, Island 73

q-Thomas Murray, Nonesuch River 73

q-Adam Wilcox, Goose River 73

q-Brent Barker, Kebo Valley 73

q-Vance Gray, Penobscot Valley 74

q-Will Flagg,Riverside 74

q-Thomas Caron, Bangor Muni. 74

q-Christopher Kauppila, Hidden Mdws 75

q-Eric Morris, Kebo Valley 75

q-Denver Jalette, Belgrade Lakes 75

q-Matthew Brewer, Bath 76

q-Erik Fitch, Blue Hill 76

q-Tim Carlson, Penobscot Valley 76

q-Aaron Perkins, Fox Ridge 76

q-Chris Hillier, Willowdale 76

q-Jon Hardy, Samoset 77

q-Mike Doran, Brunswick 77

q-Andy Wheeler, Waterville 77

q-Brian Henderson, Springbrook 77

q-Randy Gifford, Barnes Brook 77

Failed to make the cut

a-alternate

a1-Eric Morin, Augusta 77

a2-Brian Knipp, Val Halla 77

a3-Michael Vanadestine, Barnes Brk 77

a4-Sam Manganello, Portland 77

Paul Schelble, West Appleton 77

Cash Wiseman, Falmouth 77

Max Woodman, Barnes Brook 77

Walter Geer, Augusta 78

Aaron Pion, Natanis 78

Matt Loubier, Waterville 78

Jamie Donaldson, Spring Meadows 78

Ashley Fifield, Martindale 79

Brown Martin, Brunswick 79

Chris Swan, Kebo Valley 80

Weldon Leonard, Causeway Club 80

Gregory Hanna, Waterville 80

Jon Nicholson, Kebo Valley 80

Tim Estabrook, Penobscot Valley 80

Tom Kus, Palmyra 80

Owen Moore, J W Parks 80

Michael Smith, Purpoodock Club 80

Keith Ross, Springbrook 81

Mitchell Tarrio, Augusta 81

Eric Fowle, Riverside 81

Tony Demuro, Kebo Valley 81

Paul Wiggin, Waterville 81

Nathaniel Mugford, Barren View 81

Aaron Carter, Kebo Valley 81

Lon Winchester, Penobscot Valley 82

Chris Hill, Bangor Municipal 82

Tom Boran, Samoset 82

Sokha Meas, Spring Meadows 82

Parker Bate, Brunswick 82

Adam Metzler, Mars Hill 82

Robert Braun, Kebo Valley 82

Stephen Clark, Presque Isle 82

Kyle Nicholson, Kebo Valley 82

Alec Peachey, Augusta 83

Zachary Fenton, Barren View 83

Jeff Teunisen, Bangor Municipal 84

Truman Libby, Springbrook 84

James Anderson, Rockland 84

Chad Waterhouse, Cobbossee Colony 84

Brent Grenier, Natanis 84

Bill Boyington, Bangor Muni. 84

Tyler Williams, Jato Highlands 84

Parker Sanderson, Biddeford Saco 84

Adrian Morgan, Rockland 84

Kenneth Goodwin, The Meadows 85

Jeff Payne, Falmouth 86

Rich Mazurek, Samoset 86

Jayson Adams, Bangor Municipal 87

Erik Mcclure, Sugarloaf 87

Kent Johnson Jr, Hermon Meadow 87

Alex Drenga, Blue Hill 87

Craig Skeffington, Nonesuch River 88

Adam Dubail, Brunswick 88

Eric Payne, Falmouth 88

Josh Magno, Brunswick 89

Eli Schoenberg, Brunswick 89

Ryan Stretton, Turner Highlands 89

Matt Reid, Dunegrass 89

Brett Tirrell, Spring Meadows 89

Isaac Salisbury, Brunswick 91

Kyle Cholod, Val Halla 91

Shawn McCurdy, Falmouth CC 91

Joe St. Amand, Natanis 99

James Ross, Western View 101

CENTRAL MAINE SENIORS

at Turner Highlands GC

Overall — Gross: Bruce Bubier, 71; Truman Libby, 73; Tom Kus, 74. Net: BCharlie Bonney, 63; Joe Doane, 65; Dave Clifford, 67.

Flight 1 — Gross: Dave Ballew, 75; Jim Stevens, 77; Bob Pellerin, 80. Net: Gary Wheeler, 68; Dick Albert, 71 (mc); Larry Whittake, 71.

Flight 2 — Gross: Reid Birdsall, 75; Paul Mathews, 76; Bill Fairchild, 78 (mc). Net: Dale Northrup, 68 (mc); Steve Assante, 68; Leo Bellemare 69 (mc).

Flight 3 — Gross: Dan Stuart, 78; Jack Wallace 79 (mc), Wayne Sanford, 79. Net: Bob Nutting, 68; Ben Doody, 70; Wayne Gifford, 71.

Flight 4 — Gross: Dave Kus, 82; Spike Herrick, 85; Mike Napolitano, 86 (mc). Net: Paul Sherman, 68; Dou Chai, 70; Ben Walker, 71.

Super Seniors — Gross: Bob Ouellette, 86. Net: Dick McAuslin, 71.

Best Ball — Gross: Dave Kus/Tom Kus/Paul Mathews/Ed McKay, 61; Bruce Bubier/Mert Dearnley/Bill Fairchild/Colin Roy, 65.

Best Ball — Net: Dave Clifford/Spike Herrick/Bill Weatherbie/Keith Weatherbie, 56; Dave Trask/Dana Hall/Jim Stevens/Ron Lowy 57 (mc).

Pins — 4th hole: Alan Turner, 3-feet, 3 inches; Norm Russell, 6-5. 8th: Eric Kenney, 3-6; Bill Hunter, 8-5. 10th: Mark Derocher, 3-3; Gene Reny, 4-4. 15th: Ken Luce, 1-9; Dave Ames, 2-1. #18th: Dick Albert, 7-8; Dave St. Andre, 13-0.

Skins — Gross: Paul Mathews, 3, #1; Dana McCurdy, 3, #5; Ed McKay, 2, #17. Net: Ron Lowy, 2, #3; Mark Kamen, 1, #7; Clayton Lanphier, 1, #8.

SOUTHERN MAINE SENIORS

at Willowdale GC

Team Best Ball — Gross: Jack Rogers/Robert McManama/Michael Migliori/Chris Gurry, 69; Bob Hintze/Eric Hoy/Wayne Webster/Alan Graffam, 71; Ron Brown/Thomas McNaboe/Mike Francoeur/George Hogan, 71; Lloyd Doughty/Greg Guerrette/James Bither/John Morin, 71. Net: Mark Mickeriz/Fred Merkle/Paul Terwilliger/Robert Gardner, 57; Mike Pulsifer/Randall Smolik/Richard Cunningham/Harry Krigman 59; Carl Pendleton/David LaLiberte/Louie Koukos/Dan Redmond, 59.

Overall Medalists — Gross: George Hogan, 74. Net: John Morin, 63.

Class AA (ages 80+) — Gross: Deane Beman, 81; Thomas McNaboe, 89. Net: Earle Patterson, 73; Ross Deacon, 73.

Class A (75-79) — Gross: Wayne Webster, 78; Sam Kelley, 78. Net: Alan Graffam, 66; David Turitz, 69.

Class B (70-74) — Gross: John Morin, 74; Paul Bousquet, 78. Net: Mike Ryan, 66; Tom Newman, 67.

Class C (65-69) — Gross: Robert McManama, 80; Tony Palanza, 82, Net: Jack Rogers, 68; Francis Oshea, 69.

Class D (55-64) — Gross: George Hogan, 74; Bill Hawkinson, 80. Net: Shawn Anton, 70; Bob Burns, 72.

PORTLAND C.C.

Ladies Member-Guest — 2 Best of 4 Stableford — Gross: Kristin Kannegieser/Leslie Guenther/Lori Frost/Debby Gardner, 109 points. Net: Susan Graffam/Diane Snow/Cathy Roberts/Judy Ingraham, 122 (mc); Jenny Pettinga/Edie Dubord/Lisa Carew/Curran Burfeind, 122; Maureen Wedge/Mary Latini/Kim Burnham/Sheila Masselli, 121.

PURPOODOCK

Women — Best Two of Three — Net: Marla Leblanc/Dawn Lieb/June Bureau, -4.

WILLOWDALE

Women’s Association — 18 Hole Group — Gross: M.E. Jones, 89 (mc); Lee Shevenell, 89 (mc). Net: Cathy Fifield, 91-67; Louise Jean, 95-71.

