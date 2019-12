SACO — The following students made the Saco Middle School High Honors Roll for the first quarter: Mohaimen Abdullah, Maryam Alani, Milica Andric, Sophia Auger, Connor Ayoob, Rozlyn Ayotte, Cara Baker, Sovann Beck, Avery Binette, Delia Binette, Clayton Bishop, Andrew Blais, Taya Bouchard, Andrew Bouthot, Dyllan Breault, Adeline Burman, Oliver Cabrera, Johnny Alexander Campbell, Olivia Chaplin, Jessica Chen, Ryan Cote, Mya Cottle, Allyssa-Lynn Crockett, Addie Cross, Cameron Cyr, Zainab Dadabhai, Kaiya Daley, Alston De’Shaun, Jackson Deleo, Adeline Desrochers, Olivia Dube, Lana Dukhey, Saige Ellsworth, Gavin Escomilha, Kylie Evans, Jayden Faietta, Mathieu Faucher, Aidan Footer, Rylan Foshay, Abigail Frank, Ryan Gigure, Mikayla Gilbert, Julianna Gilbert, Mikayla Goulet, Emery Greene; Allanah Greenlaw, Chloe Gregoire, Trinity Hall, Zachary Hall, Korbyn-Bleu Hamilton, Misha Hankston, Eli Harbour, Yaqeen Hasan, Miley Hawkins, Elizabeth Hebert, Nathan Himm, Gavin Hollenbeck, Jackson Howard, Kristopher Hoyt, Beau Hubbard, Zyrel Jennings, Heidi Jens, Lillian Johnson, Leah Kane, Joseph Karchov, Loyeka David Katanga, Macy Katzanier, Ava Kinney, Benjamin Knox, Alison Koss, Samantha Lawler, Kylie Lawson, Gabriela Lazarcik, JohnnyMemphis LeBlanc, Anna Lefebvre, Theresalynn Letendre, Collin Libby, Addison Litchfield, Kaleb Lizotte, Anika Manning, Jordan Marsh, Amelia Mayer, Nancy Miller, Mya Miranda, Giovanni Montecalvo, Anna Moulton, Matthew Mulkern, John Nguyen, Adrianna Norkus, Cameron O’Donnell, Logan Ouellette, Lillian Paige, Domenica Peaslee, Nyah Pelletier, Nick Poulin, Branden Prak, April Price, Isaiah Provencher, Kristina Rakovic, Jacob Raymond, Polina Rempel, Melekamu Rich, Aidriana Riggall, Anna Ring, Bella Robinson, Mia Rogers, Benjamin Sawyer, Ahmed Siraj, Olivia Smart, Sofia Snyder, Evan Steele, Gianna Stone, Laila Suey, Kayla Tabone, Leah Thibeault, Collin Thompson, Ava Torno, McKayla Tracy, Stanley Tran, Lindsay Turcotte, Leah Umel, Julianna Vallee, Xavier Velazquez, Keagan Whitehouse, Kaiden Whitney, Ella Wiggs and Ava Zafirson.

The following students made the Saco Middle School Honor Roll for the first quarter: Skyelar Achorn, Jaydon Agosto, David Ambrose, Brayden Ames, Mackenzie Ames, Zackary Arsenault, Brianna Arsenault, Andrew Auble, Emma Barnes, Sophia Bell-Pifferrer, Xavier Bellerose, Makayla Bernier,

Dasia Berube, Trista Berube, Abigail Binette, Jacoby Blanchette, Coralyn Bolduc, Jack Bonnette, Kira Booker, Adelaide Brown, Maximus Bulmer, Jeyvien Burgos, Bailey Camire, Jaicey Canney, Amelia Carestia, Nathaniel Carnivale, Abigail Carroll, Evelyn Carson, Mya Case, Ryan Causey, Alex Chan, Jason Chen, Jeremiah Chessie, Jacklyn Christy-Milligan, John Cianchette, Natalie Clark, Carter Cormier, Troy Cote, Ava Cote, Jazmyn Cote, Kylie Crocker, Reichen Crossetti, Madilyn Crowell, Cora Culvert, Sheneil Cummings, Dominic Curit, Addyson Cyr, Kimberly Dang, Dyllan Davis, Samantha DeGeorge, Lydia Desjardins, Blake DiDonato, Adam Donovan, Matthew Dormanen, Dajia Dossiema, Caleb Doyon, Eleanor Dube, Lucas Dube, Bristol Dudley, Maya Dukhey, Luke Duquette, Gabrielle Dyer, Henry Dymond, Beck Edgerly, Robert (Trey) Eldred, Kobe Emory, Conor Fahy, Elodie Falardeau, Sophia Farago-Dumsch, Jackson Farwell, Nadia Fernald, David Fersch, Ebony Fiorvante, Johanna Fitzgerald, Julia Fournier, Stella Foy, Tess Frager, Aiden Frausto, Cole Freeman, Nora Freeman, Isaiahs Frias, Owen Gagnon, Noah Gallant, Kayleigh Gawthrop, Lydia Giroux, Brooklyn Goodman, Alexander Goodness, Taylor Gray, Chase Guimond, Sean Harder, Amiya Harper, Meleah Herrick, Natalie Hilton, Christina Hittle, Gage Hodgdon, Brayden Hooper, Graham Jasper, Alie Jewett, Ruby Johnson, Sean Kane, Sage Kenney, Spencer Kline, Isabelle Knox, Alexa Knox, Kalina Kontsas, Gabriella LaBelle, Brycen Lachance, Taylor Laflamme, Ian Lamarre, Olivia Laskey, Samuel Leary, Laura LeBlanc, Brady Lee, Owen LeePow, Jennifer Lepore, Renee LeProhon, Colton Letarte, Maci Levine, Ava Libby, Emma Lizotte, Abigail Lizotte, Ava Lomax, William Longmore, Mia Luiggi, Jack Mahoney, Henry Mahoney, Allison Marines, Aiden Marston, Drew Maxcy, Mia McCarron, Ava McCullum, Lillian Metcalf, Benjamin Miller, JohnMichael Milliken, Yensi Molina, Gabiella Montecalvo, Nicholas Moore, Gabriel Mullins, Lila Musgrave, Julia Nadeau, Jordan Nash, Curtis Nason, Nathan Neely, Brennen Newton, Joshua Ney, Hannah Nguyen, Sarah Nightingale, Dominic Nightingale, Ellyana Nise-Farrington, Harlow O’Leary, Brycen Ouellette, Lillian Page, Gianna Palleschi, Talan Parsons, Adrianna Paschal, Gavin Pellerin, Joshua Penney, Molly Perkins, Miriam Petion, Elise Pfeiffer, Dylan Poirier, Jacob Porter, Rylie Prejean, Logan Price, Gabrielle Price, Matea Priest, Logan Proctor, Addyson Purcell, Katrina Pype, Sophia Quattrucci, Aleksandar Rakovic, Isabella Renna, Alyssa Rice, Serra Rich, Calvin Richard, Lucas Ring, Guinevere Robbins, Nick Rosa, Jaden Sanderson, Sebastian Shields, Blane Sicard, Jake Skillings, Cody Southwick, Charlotte Souza, Devynn St. Pierre, Jordan Standley, Broderick Sterling, Kendall Sulikowski, Anna Tatro, Lilah Taylor, Quincy Thibault, Ariannah Thompson, Dorothy Thurlow, Benjamin Thurlow, Lauryn Tracy, Ayden Tran, Katie Tran, Evan Turnidge, Joshua Vallee, Teigan Vincelette, Farah Waled, Maddie Watt, Alexander Watts, Drew Wedgewood, Aleric Weigand, Benjamin White, Emma Willey, Trent Wilson, Samantha Woodcock, Carmella Woodman and Madison Yeaton.

Send questions/comments to the editors.

filed under: