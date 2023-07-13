Grade 12
HIGH HONORS
Katelyn Ashenfelter, Abigail Bickford, Drew Bouchard, Matthew Bouthillette, Ella Burnell, Peter Burton, Nicholas Carpenter, Baylee Cheetham-Wilmot, Mackenzie Day, Mariah Desrochers, Charlotte Donovan, Ellie Fournier, Hunter Frechette, Helena Gabryszewski, Kaylie Hammond, Brianna Haskell, Amber Huot, Emery Hutchins, Kayleigh Keely, Kalvin Kheang, Annika LeBlond, Hannah McCurry, Lexie Meserve, Brady Nielsen, Emma Paquet, Laura Perreault, Alexander Rankin, Emma Raymond, Dexter Roberge, Lydia Robertson, Paige Sonne-Loranger, Riley Turner, Richardson Victorino, Baylor Wilkinson
HONORS
Kaden Cadorette, Aylen Sofia Diaz Penagos, Antwon Hong, Devin Johnson, Sarah Labbe, Owen LaBrecque, Hannah Lappin, Aubrey McCann, Thomas McLain, Daniela Mendoza Yanes, McKenna Peaslee, Camilla Woods
HONORABLE MENTION
Fatimah Ali, Nzuzi Andre, Kyan Daigle, Ariana Descoteaux, Luke Gagne, Saige Gagne, Arianna Hurd, Nicolas Jacques, Zackary Jeffers, Adrianna Ledoux, Nico Mpemba, Makenzie Parent, Gianna Quesada, Samara Richards, Krystal Shumate, Ally Thompson, Nara Thy, Phoenix Traigle, Brycen Wolfahrt
Grade 11
HIGH HONORS
Logan Allaire, Chloe Cadorette, Vantith Chhay, Jordan DeLorenzo, Connor Desmond, Andrew Ellis II, Addison Girard, Amelia Gryniewicz, Gino Mariello, Nathaniel McLaughlin, Leonard Omeh, Kylie Parent, Iainn Parker, Theodora Quint, Hannah Smith, Anthony Thy
HONORS
Madeline Barrow, Victoria Barrow, Tyanna Caron, Lucas Cote, Katherine Dallaire, Danielle Emerson, Cadence Goulet, Noah Hallett, Harris Leonard, Lily LeSieur, Alec Martin, Tyler Plourde, Jordan Standley, Carter Viger
HONORABLE MENTION
Ysabel Arseneault, Jackson Cantara, Tatiana Carty, Robert Cormiea III, Bryan Garcia Velasquez, John Gatchalian, Lucas Gerrish, Riley Langevin,
Nataliah Martinez, Emma McAlevey, Trevor McDevitt, Jordy Nishimwe, Sarah Parks, Alexander Pelletier, Sophia Schwartz, Alexander Simons,
Keaira Tardif, Sidnie Thibodeau, Aliyah Thompson, Isabella Velez, Jamisen Worthley, Nunga Zangada
Grade 10
HIGH HONORS
Eva Aranovitch, Ella Berard, Abigail Bouffard, Micayla Budd, Colby Cram, Margaret Curry, Nikolai Davidenko, Xavier De La Torre, Benjamin Descoteaux, Jack Descoteaux, Eliza Doyon, Emily Frechette, Jacob Golden, Ella Ireland, Layla Keddy, Meadow Kiely, Wyatt Labonte, Glen Laroche, Theresalynn Letendre, Willy Mpemba, Erin O’Driscoll, Xavier Pineau, Talia Poisson, Tabrea Richerson, Cotton Schlaver, Gabriella Smith, Hannah Sonne-Loranger, Dominick Tremblay, Richmon Victorino, Souphaphone Vongphachanh
HONORS
Patrick Adams Jr., Thaddaeus Bailey, Trista Berube, Nicolas Boudreau, Ethan Cadorette, Nicholas Curro IV, Nikki Day, Brittany Gallant, Liam Gosselin, Andrew Goulet, Gavin Haggett, Evan King, Gianna Kougioulis, Ella Labbe, Ayla Lagasse, Noah Laverriere, Maria Lembissa, Abby Leonard, Ryan McGuiggan, Nicholas Paige, Kristopher Z. Rankin, John Rouland, Landon Sirois, Jaylah Trottier
HONORABLE MENTION
Jasmyne Banks, Cullen Behen, Teresa Benjamin, Joseph Elliot, Efraim Francisco, Keelie Gregoire, Gavin Hayford, Aurora Hines, Kaden Langevin, Naftali Lukusa Nestor, Terry Manges II, Jack Marquis, Tyler Mills Jr., Keyarrah McCurry, Isabella Miranda, Jhevari Mowatt, Timothy Simon, Brodie Werner
Grade 9
HIGH
Zachary Ames, Payton Blais, Joshua Campbell, Clarice Cote, Brooklyn Cutler, Jacqueline Dallaire, Sabrina Daly, Katarina De La Torre, Gabrielle Diggins, Olivia Gregoire, Cassidy Hatch, Alexander Herrick, Tori Hussey, Annabelle Jacques, Trent LeSieur, Alina Martin, Alyssa Nguyen, Dylan Pelletier, Corinne Ramunno, Amelia Ridlon, Madison Roy, Lucas Scott, Caleb Tardif, Connor Thibault, Maxwell Warner, Sabrina Wood, Olivia Zadakis
HONOR
Ahmed Ali, Mohammed Al Rifaie, Carlie Batchelor, Soraia Bushiri, Kendra Cochrane, Madilyn Crowell, Jayden Desjardins, Maeve Donovan, Hamish Gabryszewski, Aiden Hayman, Ali Kareem, Alexia King, Adao Kissaka, Sophia Lariviere, Kayla Magnant, Alexis Millette, Evelynn Nolan, Lilliana Ouellette, Connor Parent, Jasmyn Smith, Freja Tuttle, Mariah Villandry, Nolan Warner
HONORABLE MENTION
Noah Dumont, Lucas Edstrom, Natalie Fortier, Deliliah Gilley, Kayleigh Hallett, Anna Johnson, Kyleigh Katon, Brandon Lambert, Savanna Matthews, Avery McCann, Mallory McDevitt, Emily Michael
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