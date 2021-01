SOUTH PORTLAND — Southern Maine Community College is announce Monday, Jan. 25 that nearly 1,200 students have made the 2020 fall semester dean’s list.

They include:

Alfred

Joshua Greenleaf, Amanda Greer, Olivia Mynahan

Arundel:

Kimberly Banville, Ares Bourque, Larissa Brovataya, Chanelle Chretien, Deanna Ivanov, Calli-Ann Leach, Jorge Maidana, Lilly Shaw, Emily Vallee

Biddeford:

Mina Abdulaal, Tianna Bernier, Timothy Brown, Clemi Bushiri, Alan Campbell, Steven Charron, Chantal Connelly, Fallon Descoteaux, Ashley DiTomasso, Trisha Domenie, Alyson Fecteau, Sara Gassab, Balu Goncalves, Lydia Gordon, Samuel Hines, Mbele Kiatoko, Jessica Lawson, Kolby McGuiggan, Karla Mendoza Yanes, David Nadeau, Joshua Nagle, Lina Nguyen, Benjamin Othmer, Jennifer Ronayne, Leslie Sheppard, Galina Sinelnik, Oleg Sinelnik, Jessey Trefry, Oliver Walker, Joshua Wason, Jessica Winder

Cape Elizabeth:

Samantha Bengs, Michael Brooks, Ryan Connolly, Joy Drzewiecki, Katherine Dunham, Jeff Fox, Jody Goodman, Alex Goodwin, Anna Hayes, Rosemary Hoover, Benjamin Ingalls, Julia Lengyel, Abigail McFarland, David Plummer, Matthew Yim

Kennebunk:

Jove Bissonnette, Augustus Cote, Dakota Davis, Emily Earle, Evelyn Gerry, Benjamin Glanton, Adrianna Hall, Scott Lightbody, Kate Moore

Kennebunkport:

Traci Anderberg, Julie Lavery

Old Orchard Beach:

Isak Almeida Silva, Stephanie Bernier, Samantha Bock, Nicole Eon, Alexis Howe, Mae Jencks, Christopher Leavitt, Heath Morrison, Ali Ogur, Blake Owen, Carolina Penaranda Acevedo, Taylor Rancourt, Kara Trott, Katelynn Trott

Saco:

Alak Abdullah, Ivy Beals, Solomon Ben-Ami, Brian Bergeron, Yantong Cao, Andrea Carpenter, Jennifer Chau, Noelle Conlon, Noah Dipietrantonio, Kelly Doran, Derek Douville, Morgan Drouin, Patrick Dwyer, Vanessa Guerrette, Jasmine Head, Kaitlin Hilton, Haley Hodgdon, Isaac Ireland, Amber Ives, Patricia Kayoyo Masengo, Michael Kelly, Landon Kepler, Nick L’Heureux, Ian Lau, Caroline Leary, Abigail LeBlanc, Kameron McGill, Tyler Meader, Ryan Merrill, William Morris, Alexander Nadeau, Michelle Natale, Darien Quinones, Anna Reese, Ian Regan, Emily Reny, Deirdre Ridge, Allisen Risinger, Vincent Schaefer, Emma Sheffield, Erin St. Pierre, Melissa Stubbs, Jordan Tremblay, Steven Vantassel, Lyriam Velez-Perez, Sylvia Voisine, Liam Walls-Ott, Emily Wright, Deiby Kaki Wu Lee, Deixi Wu Lee

Sanford:

Luke Beals, Breanna Beauchesne, Alex Belanger, Kristofer Bodding, Danielle Chin, Tu Dang, Laura Dubois, Nat Graham, Tabitha Hanson, Julianna Levesque, Nicole Marraffa, Alaina Parison, Daniel Paterson, Caitlin Quade, Marcus Taylor, Charlene Vermaak, Hope Vitale

Scarborough:

Esprit Basner, Andrew Bolduc, Sarah Card, Connor Coffin, Tristram Coffin, Leah De Cesare, Nicholas DeGrinney, Tracy Dickinson, Veronica Dineen, Erica Dunn, Travis Elliott, Alicia Fogg, Nicholas Giroux, Rob Hansen, Meghan Henderson, Samuel Huff, Nick Kennett, Jin-Min Lee, Emily Lowell, Suzanne McLaughlin, Andrea Mendoza, Evan Morgan, Madelyne Morgan, Katherine Mueller, Jacob Ouellette, Amira Oul, Lindsey Pelton, Emylee Porter, Samantha Quirion, McKayla Redfern, Alison Smith, Jillian Smith, Rachel Smith, Quinn Stewart, Natalie Taylor, Meredith Treat, Joseph Tyrrell, Theoharis Vocal, Liberty Vyas, Nicole Washburn, Hilary Whitaker

South Portland:

Keziah Carmela Aberilla, Noor Al Dulaimi, Gerik Bialorucki, Luidhy Brasil, Ryan Brewer, Jerry Chann, Suwigya Chaudhary, Kelly Chisholm, Grace Christley, Natalie Cliff, Jennifer Connors, Michala Cox, Benjamin Davis, Brian Determan, Savannah Dunbar, Malory Ferguson, Mariana Fernandez, Melody Fish, Madigan Fitzgerald, Joseph Floridino, Miranda Gleason, Samuel Goodine-Doane, KJ Gormley, Taylor Gustin, Jacob Hackett, Jordan Hansen, Mitchell Haverley, Ariel Hood, Laura Hubbard-Kelley, Jill Hutchison, Cadeau Iragaba, Christelle Iyanya, Tamiya Joseph, Tristan Kean, Tanya Keezer, Thanh Kieu, Molly Lara, Daryl Lavway, Dilyse Lorello, Maureen Lorello, Madelyn Lucius, Heather Lundin, Charles Makombe, Wendy Manning, Manika Matungulu, Isabella McMullan, Aleksandra Milinovic, Taylor Millson, Emelyne Mukeshimana, Michelle Muniz, Laney Murray, Kasa Mutangana, Darien Nappi, Hieu Nguyen, Justin Nkomezi, Kevin O’Connor, Naomi Padberg, Chloe Pascale, Anthony Perron, Kayla Phakati, DeeAndre Pheng-Bresette, DeShawn Pheng-Bresette, Asher Platts, Chelsea Ratner, Katherine Rizzo, Megan Rodriquez, Matthew Rolt, Max Rooker, Reina Ruzigana, Ronna Ruzigana, Duncan Scott, Tricia Scribner, Olivia Smith, Erin Smithson, Nikole St. Germain, Alexis Staten, Jesse Stern, Stephanie Taylor, Kevin Thompson, Kamala Thorp, Nhat Quang Tran, Aline Uwineza, Alexa Ward, Kaylee Whitten, Olivia Will, Lauren Willette, Jess Wolfe, Elliot Yates, Andrew Yattaw, Emily Young, John Young, Emily Zografos

Southern Maine Community College is Maine’s largest and oldest community college. Founded in 1946, SMCC offers courses at its South Portland and Brunswick campuses, 10 community satellite locations and online. SMCC offers more than 40 degree programs.

