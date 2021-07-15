Grade 12
High Honors: Dadrian Brown, Michaela Chapman, Alec Descoteaux, Brielle Eon, Anthony Gendron, William Harriman, Delaney Hatch, Nicholas Hill, Pauline Kheang, Matthew Laflamme, Anna Lavigne, Aiden Maliski, Matthew Maynard, Isabella McAfee, Alexander McAlevey, Bethany Painchaud, Syeda M Raidah, David Robertson, Cody Savage, Mason Stagg, Colin Tippett, Caleb Viger
Honors: Ashjan Abdulsalam, Zowie Cheetham-Wilmot, Aidan Donovan, Liam Donovan, Renee Dutremble, Tatum Eastman, Coley Hatt, Ketlin Hila, Christian Lafrance, Zachary Lau, Priscilla Luvumbua, Katherina Mendoza-Yanes, Emmanuel Nkurunziza, Trevor Ouellette, Jared Savage, Lauren Troegner
Honorable Mention: Katlyn Bickford, Emily Boilard, Gavin Bouthillette, Caleb Cash, Isabella Comeau, Ashton Crowell, Kaitlyn Harmon-Bolding, Dahlia Jordan, Hannah Ledoux, Joshua McCauley, Ali Mushari, Jacob Patoine, Emily Poisson, Nicholas Reissfelder, Blake Wilkinson
Grade 11
High Honors: Hailey Bedard, Alexis Berry, Nadezhda Bertuch, Michaela Bouthillette, Avery Cadorette, Vivi Cao, Bells Ciampi, Lydia Fay, Monica Goncalves, Chloe Harding, Kelsie Keely, Joshua Knight, Jacob Landry, Mia Libby, Hong Ru Liu, Hong Xiang Liu, Andrew Marcotte, Melandi Martel, Andrew Ouellette, Isabella Thibault, Hailey Wilmot.
Honors: Josiah Aranovitch, James Barrow, Kyle Benson, Jasmine Bouchard, Kalvin Camire, Katrienna Collins, Caleb D’Amico-Landry, Kyle Dion, Hannah Gosselin, Hayat Hantoosh, Brianna Keely, Marguerita Kissaka, Valentina Laflamme, Alexis Libby, Jorin Mpemba, Shea O’Connor, Enoc Padi, Kerri Scott, Cole Vadnais.
Honorable Mention: Jillian Boilard, Margaret Boislard, Abigail Bouthillette, Ghyslain Cubahiro, Kelly Dang, Madeline Fleurent, Jared Hussey, Kaleb Janelle, Ashley Lightfoot, Cleusio Luvumbua, Jillian McSorley, Lauren Monson, Mariah Morrell, Brady Nielsen, Kaelly O’Guinn, Noah Pinkham, Rylie Pleau, Conner Raychard, Jumnap Sok, Jayme Walton, Isaiah Wright.
Grade 10
High Honors: Katelyn Ashenfelter, Abigail Bickford, Drew Bouchard, Ella Burnell, Peter Burton, Nicholas Carpenter, Baylee Cheetham-Wilmot, Mackenzie Day, Ariana Descoteaux, Mariah Desrochers, Madalena Faustino, Hunter Frechette, Helena Gabryszewski, Kaylie Hammond, Brianna Haskell, Rebecca Hatt, Amber Huot, Emery Hutchins, Khianna Jackson, Kayleigh Keely, Kalvin Kheang, Annika LeBlond, Adrianna Ledoux, Kristianna Libby, Aubrey McCann, Hannah McCurry, Lexie Meserve, Nico Mpemba, Ngoc Nguyen, Emma Paquet, Mackenzie Parent, Laura Perreault, Emma Raymond, Lydia Robertson, Emily Roy, Krystal Shumate, Julius Silva, Riley Turner.
Honors: Ahmed Al Mshakheel, Bliss Boucher, Matthew Bouthillette, Joshua Bradeen, Julia Corbeil, Kyan Daigle, Elliana Durkee, Riley Estes, Jakob Gionest, Colin Gregoire, Abigail Hughes, Nicolas Jacques, Devin Johnson, Cecelia Keller, Chase Magnant, Julia Maloney, Destiny Noonan, Cadin Petit, Jackson Pollard, Paige Sonne-Loranger, Connor St. Amant, Ally Thompson, Alex Tremblay, Richardson Victorino, Brycen Wolfahrt.
Honorable Mention: Savannah Berry, Calvin Cantara, Donald Goff III, Owen LaBrecque, Safar Mamedov, Mustafa Mshari, Gabriella Njenga, Patrick O’Driscoll, McKenna Peaslee, Tyler Shumate, Conor Smart, Isabella Sylvain, Pichrithylen Thor, Nara Thy, Baylor Wilkinson.
Grade 9
High Honors: Logan Allaire, Madeline Barrow, Victoria Barrow, Chloe Cadorette, Lucas Cote, Katherine Dallaire, Jordan Delorenzo, Connor Desmond, Danielle Emerson, Addison Girard, Maci Gould, Lily LeSieur, Gino Mariello, Alec Martin, Kailey McGrath, Samson Milliken, Kylie Parent, Iainn Parker, Theodora Quint, Hannah Smith, Annika Sovetsky, Jackson Tellier, Anthony Thy, Jamisen Worthley.
Honors: Ysabel Arseneault, Addysea Boucher, Vantith Chhay, Adrian Drake, Dillon Emerson, Aaliyah Fournell, Matthew Gonneville, Riley Langevin, Harris Leonard, Nataliah Martinez, Emma McAlevey, Sophia Schwartz, Rafar Shakir, Drew Smyth, Robert Stetson, Keaira Tardif, Sidnie Thibodeau, Mannix Tracy, Casey Wing.
Honorable Mention: Tyanna Caron, Robert Cormiea III, John Gatchalian, Cadence Goulet, Madison Ham, Genevieve Jean-Paul, Gage Lamontagne, Vincent Madrid, Hasan Mustafa, Mackenzie Tracy.
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