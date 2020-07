SMCC announces spring semester dean’s list

Southern Maine Community College announced that more than 1,200 students have made the 2020 spring semester dean’s list.

They include:

Arundel: Kimberly Banville, Larissa Brovataya, Mariah Dallaire, Elise Hebert, Alyson LaBrecque, Calli-Ann Leach, Chelsie Mitch, Leslie Sheppard and Emily Vallee.

Biddeford: Mina Abdulaal, Jehan Abdulsalam, Chad Ackerson, Mohammad Al Saker, Tianna Bernier, Haley Champagne, Steven Charron, Devin Cheetham-Wilmot, Fallon Descoteaux, Ashley DiTomasso, Brianna Drew, Nicholas Drummey, Alyson Fecteau, Daniel Frechette, Helana Griffith, Meghan Henshall, Kaylie Lachance, Chelsea Laflamme, Taylor Lambert, Jessica Lawson, Dylan Lloyd, Diana Lumenello, Heather Lund, Alika Martin, Brendan McBrine, Autumn McDougal, Benjamin McLain, Karla Mendoza Yanes, Kiana Morales, Bethany Morse, David Nadeau, Brian Nolan, Megan Pelletier, Tyler Pierpont, Matthew Poirier, Anthony Richards, Peter Robbins, Oleg Sinelnik, Sarah Smith, Tonya Theriault, Jessey Trefry, Huguette Umutesi, Oliver Walker, Breely Whitworth, Jessica Winder and Nicole Young.

Cape Elizabeth: Samantha Bengs, Michael Brooks, Ryan Connolly, Anika Cook, Joy Drzewiecki, Erika Gildard, Jody Goodman, Katelyn Hallowell, Anna Hayes, Yujuan Liang, Ford Malter, Hannah Murphy, Jacob Nedwell, Cassandra Nedwell, David Plummer, Celina Simmons, Savanna Stanhope, Andrew Whynot and Matthew Yim.

Kennebunk: Emily Earle, Linda Line, Dana Michaud, Madeline Rheaume, Rene Setimo, Joshua Thyng and Jon Weiss.

Kennebunkport: Haley Batchelor, Emma Rogers and Colin Yates.

Old Orchard Beach: Isak Almeida Silva, Samantha Bock, Nicholas Downes, Samantha Elliott, Burhan Erdem, Rachael Farris, Alissa Hill, Alexis Howe, Christopher Leavitt, Brianna Plante, Taylor Rancourt, Miranda Rose, Paul Smith, Katelynn Trott, Kara Trott and Lyriam Velez-Perez.

Saco: Alak Abdullah, Mackenzie Andrews, Ivy Beals, Jaida Beaulieu, Melissa Bennett, Brian Bergeron, Myra Bernier, Lindsey Bolduc, Brittney Brownell, Kevin Camire, Yantong Cao, Andrea Carpenter, Maegan Carter, Leigh-Anna Clegg, Shannon Connors, BryceLynn Cook, Casey Demers, Emily Dion, Noah Dipietrantonio, Kelly Doran, Morgan Drouin, Katrin Dumont, Taylor Duranceau, Patrick Dwyer, Justin Galipeau, Ethan Graham, Garrett Havard, Kaitlin Hilton, Amber Ives, Cameron Jones, Julia Kelley, Madison Kelly, Robyn LaMarre, Athena Laurendeau, Stacie MacDonald, Paul Martin, Kameron McGill, Ruth Miller, William Morris, Casey Nadeau, Alexander Nadeau, Michelle Natale, Danthanh Nguyen, Jacob O’Berry, Caedmon Palmer, Bhavya Patel, Steven Quinn, Darien Quinones, Ian Regan, Allisen Risinger, Benjamin Roberts, Heather Rossignol, Cody Simpson, Papy Songo, Melissa Stubbs, John Robert Tam, Diane Thibeault, MacKenzie Townsend, Jordan Tremblay, Steven Vantassel, Erika Waterman, Kelsey White, Janet Wight, Emily Wright

Sanford: Jordan Basinger, Jennifer Behler-Little, Courtney Camire, Zachary Clarke, Roger Cote, Kendra Daigle, Laura Dubois, Alexander Gastonguay, Jesse Hutchins, Nathan Lehoux, Kayla MacDougall, Nicole Marraffa, Daniel McKinney, Sarah Muhl, Lindee Payeur, Sam Strandberg, Sasha Smith, Sara Stevenson, Marcus Taylor and Morgan Vanasse.

Scarborough: Shamma Alzefiri, Sean Arsenault, Carina Berg, Adam Brown, Cassie Burrows, Matthias Case, Melodie Coates, Sergio Davila, Nicholas DeGrinney, Tracy Dickinson, Justin Edgar, Brandon Fossett, Kourtnie Fritscher, Jillian Gagnon, Nicholas Giroux, Robert Gondolfo, Arden Goodwin, Marissa Hanna, Jennie Hayes, Kathleen Hodge, Michael Jefferds, James Kacer, Jem Karass, Jonathan Koenig, Lindsey Ladd, Kelsey Lucas, Kasandra Mackneer, Vanessa Mathews, Jonathan McGinty, Suzanne McLaughlin, Andrea Mendoza, Anisa Mohabbati, Embry O’Leary, Amira Oul, Elena Peters, Christine Small, Nicholas Solak, Logan Soule, Quinn Stewart, Brandon Stocker, Brijen Sureka, Erin Swaney, Olivia Tapley, Kamala Thorp, Matthew Toohey, Meredith Treat, Alexandra Twomey, Nicole Washburn, Colby Whitaker and Ryan Woodward.

South Portland: Keziah Carmela Aberilla, Noor Al Dulaimi, Joseph Atherton, Maya Attean, Lindsey Ayre, Vanessa Bodman, Allison Botello, Carolyn Breau, Jessamyn Brewer, John Bulenga, Paul Campos, Suwigya Chaudhary, Natalie Cliff, Jamie Cobb, Karen Colby, Elizabeth Collins, Thomas Cornelison, Benjamin Davis, James DiBiase, Melissa DuBois, Bradley Earley, Kyle Forrester, Christopher Foulke, Csaba Gall, Erica Glidden, Robert Graff, Thomas Guignard, Jacob Hackett, Gwyneth Harvill, Rachel Haynes, Charles Hayward, Liam Higgins, Samuel Hines, Jill Hutchison, Gladys Irakoze, Khelsea Iteriteka, Christelle Iyanya, Aidan Jellison-Wall, Tamiya Joseph, Lidzza Joseph, Joel Kabambi, Nana Kanjinga, Tristan Kean, Olivia Kierstead, Raymond Kindingili, Krystal Lake Fournier, Elisabeth Landry, Rebekah Langlinais, Molly Lara, Christina LeBel, Jason Lesaldo, Christophe Lew, Ai Ling Li, Dilyse Lorello, Maureen Lorello, Ian Lukas, Heather Lundin, Cameron Lusardi, Lauren Lusardi, Maria Maisincho, Jordan Mangini, Wendy Manning, Noah Manning, Tanya Martin, Noah McHugh, Isabella McMullan, Megan Melanson, Aleksandra Milinovic, John Morton, Linda Muhimpundu, Gabriel Muir, Julien Mukando, Kelly Mulligan, Michelle Muniz, Benedetto Nappi, Margaret Nason, Ernest Nijimbere, Justin Nkomezi, Maryssa O’Neil, Danny Olembo, Rachel Parent, Makennah Pelletier, DeShawn Pheng-Bresette, Vania Pierre, Fazel Qaney, William Ramos, Chelsea Ratner, Tracy Rickett, Matthew Rolt, Benjamin Rooker, Faith Sacre, Isabella Santeramo, Mathew Silvius-I’Aboni, Jeffrey Sirois, Delphinia Skinner, Erin Smithson, Katherine Snyder, Ruby Stanton, Deborah Sunmola, Stephanie Taylor, Nathaniel Taylor, Kevin Thompson, Ngoc Tran, Amy Tran, Sarah Trinward, Thuy Truong, Jenny Truong, Alexa Ward, Kaylee Whitten, Olivia Will, Lauren Willette, Liam Woodworth-Cook, Elliot Yates, Evelyne Yende, Derek York, Emily Young, Courtney Yount and Emily Zografos.

Southern Maine Community College (SMCC) is Maine’s largest and oldest community college. Founded in 1946, SMCC offers courses at its South Portland and Brunswick campuses, at 10 community satellite locations and online. SMCC has among the lowest tuition and fees in New England and offers more than 40 degree programs.

