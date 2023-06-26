Grade 8 High Honors
Dylan Bandara, Sarah Berg, Caleb Bernier, Michael Berry, Livia Borba Eing, Benjamin Brown, Keenan Burgess, Nadia Christidis, Claire Cochran, Maddison Collin, Chloe Doiron, Emma Dumont, Noah Fullerton, Allison Garland, Addison Gould, Benjamin Guillemette, Hannah Kenniston, Precieux Mbolela, Aiden Morin, Emma Morton, Griffin Mula-Howard, Khloe Parise, Kaylee Pellerin, Lucy Perry, Addison Petit, Oliver Roberge, Fatimah Salam, Madison Shepherd, Mackenzie Shields, Mia St. John, Braden Stuart, Vuk Tomic, Madison Tripp, Jackson Vincent, Andriy Vykhodtsev, Riley Walsh,
Grade 8 Honors
Aiden Abbott, Isabella Abboud, Pambu Blessing Bambi, Joshua Bernier, Ryker Boorjian, Mattias Bryant, Sophia Calley, Aiden Clark, Andrew Conley, Brady Cote, Brooklyn Desrochers, Paloma Diaz Garcia, Vanessa Dyer, Ayla Dzabiev, Mackenna Fortier, Aubree Frager, Brianna Fuller, Dreena Glaude, Cameron Goldberg, Christopher Guillemette, Maxim Howard, Evan Hutchings, Benjamin Indorf, William Kendall, Oceanna LaMarre, Wyatt Libby, Natalie Marquis, Liv Marshall, Ruby Merrill, Logan Brian Milligan, Avisha Mondak, Hannah Morton, Jackson Nguyen, Rafael Oliver-Cambell, Cole Paige, Macy Pelletier, Alanna Poirier, Tyler Prak, Alice Rocha, Samuel Rubin, Brody Saccuzzo, Alivia Schmidt, Delaney Scott, Nyah Sterling, Gage Tracy, Holly Vire, Daniel Wagner, Gideon Walters, Hayden Warren, Zirou Xuan
Grade 7 High Honors
Keira Anderson, Joyce Shimba Bambi, Emily Beaulieu, Daniel Bishop, Brooke Bodnar, Lillian Bolduc, Alice Browne, Calla Burman, Allison Doyon, Clara Dudley, Theresa Eng, Joseph Fritzson, Owen Hall, Reese Harrison, Marin Hilshey, Daniel Howe, Hashim Jabor, Parker Jasper, Olivia Lamey, Julia Libby, Ava Martin, Nioke Mayo, Owen Morin, Sophia Nicholas, Avery Root, Savannah Root, Shaelynn Sanderson, Asher Schuenke, Nathan Shepherd, Maxwell Sintz, Noah Smith, Boden Taylor, Maya Tito, Quinn Vincelette, Stella Wells
Grade 7 Honors
Katalina Barbosa, Shaylee Bean, Charlotte Beane, Leighanna Belanger, Isabelle Bryant, Logan Carey, Nikolaos Christidis, Ryan Cote, Arthur Cummings, Theo Daniel, Isabelle Danis, Charlotte DeMolet, Grace Derosier, Lucy DesRoberts, Mia Ducasse, Avery Duross, Sienna Eldred, Apollo Eldridge, Irina Erakovic, Jazlyn Fox, Victoria Gatehouse, Amelia Getchell, Estella Gillette, Hamilton Greene, Macey Harrison, Gavin Hieger, Clara Hunt, Annabelle Jens, Atingo Katanga, Wyatt Labonte, Braxton LaBreck, Landon Labrecque, Madiha Ladid, Halle Landry, Joseph Lantz, Kason Letarte, Kai Letendre, Perry Libby, Ryleigh Light, Noah Loveys-Messenger, Ellery Ma, Gibson Mansfield, Katelyn Marines, Mataya McBeth, Zachary McCaffrey, Loudon Mondak, Joshua Myatt, Hannah Nason, Lydia O’Connor-Lush, Cameron Pendleton, Connor Penney, Lyla Picard, Leah Provencher, Justyn Quezada, Colby Ray, Calvin Remian, Tegan Ring, Evan Roberge, Zachary Sajecki, Noah Sastre, Bridget Sheehan-Boothby, Pierce Shields, Brenda Silva, Colin Staetz, Sarah Tatro, Brynne Thayer, Mason Thurlow, Benjamin Tremblay, Colin Trottier, Brady Walsh, Luke Welch, Ruby Whitman
Grade 6 High Honors
Maxwell Boucher, Cameron Brady, Micaela Burnett, Finn Canning, Brady Casamassa, Abigail Cashin, Aislyn Cassidy, Natalie Chaplin, Brandon Conners, Connor Dausses, Makenzie Daye, Luiz De Carvalho Queiroga, Brady Desrochers, Cora Doiron, Alexander Dondero, Cael Gagne, Hallie Gagne, Aaron Garland, Hayleigh Goldberg, Graden Hand, Quinn Handlon, Zachary Kane, Wyatt Kulaga, Lalita Kumari, Juniper l’Italien, William Lawler, Fae Letendre, Kiara Libby, Lydia Lizotte, Christian Maloney, Zachary Maloney, Gianni Marcus, Emilia Marden, Sofija Marjanovic, Taylor Marston, Connor McDonald, Katie Ny, Astrid Nyemba, Spencer Pahigian, Adelynn Poirier, Alyana Prior, Keira Provencher, Charlotte Ramsey, Lilyana Ring, Austin Roy, Salam Salam, Avaliese Savage, Ethan Staples, Andrew Stryker, Eleanor Studtmann, Joseph Thibault, Rose Thorington, Tucker Vincent, Thomas Wheeler, Jack Willey, Patrick Williams, Ydun Mee Zoo
Grade 6 Honors
Louie Agreste, Liam Atkins, Shane Bergeron, Sofia Berube, Brianna Birmingham, Kenley Black, Priya Bloom, Kendrick Booker, Gustas Bulmer, Andre Elias Campbell, Ella Constantine, Kayli Cynewski, Kobe Daley, Mackenzie Dandreo, Amara Doe, Colby Gagnon, Chloe Goodwin, Blake Goulet, Bentley Grenier, Kamryn Guiod, Benjamin Hardesty, Mason Holland, Rosemary Hooper, Leevi Howerton, Kahari Hughes, Dylan Huth, Tyler Jury, Bella Katanga, Madelyn Kneeland, Amaya Lachance, Gia Libby, Mason Libby, Adelina Marro, Isabella Matthews, Wyatt McNaughton, Reagan Mendros, Kaia Morre, Avery Morneault, Jessica Norris, Isabelle Pelletier, Anne Perry, Dana Perry, Abhiram Polavarapu, Giovanna Quatrano, Renee Reiche, Daniel Rose, Colin Scott, Destiny Shaw, Kaden Shaw, Thomas Shepherd, Kendall Tarrant, Finlay Thomsen, Diego Velarde, Brody Wales, Violet Walters, Mason Waters, Michaela Weeman, Adele Weismann, Keegan Wong
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