Grade 12
High Honors: Logan Allaire, Ysabel Arsenault, William Atwater, Madeline Barrow, Victoria Barrow, Cameron Bourque, Chloe Cadorette, Vantith Chhay, Emily Corbeil, Katherine Dallaire, Andrew Ellis II, Danielle Emerson, Dillon Emerson, Mikala Friedel, John Gatchalian, Cadence Goulet, Gino Mariello, Alec Martin, Nathaniel McLaughlin, Alexis Moore, Maureen Nicolas, Kylie Parent, Iainn Parker, Tyler Plourde, Theodora Quint, Sophia Schwartz, Hannah Smith, Drew Smyth, Anthony Thy, Autumn Vaillancourt, Emma Velez
Honors: Abdulrahman Al Khulaifawi, Christian Borger, Jackson Cantara, Tatiana Carty, Robert Cormiea III, Lucas Cote, Adrian Drake, Danielle Emerson, Lucas Gerrish, Addison Girard, Matthew Gonneville, Kendall Goulet, Noah Hallett, Riley Langevin, Jade McCarthy, Trevor McDevitt, Michaela Ouellette, Tyson Pelletier, Julian Rideout, Carter Viger, Carleigh Walker, Caleb Wert, Jamisen Worthley
Honorable Mention: Nicholas Berard, Haley Black, Tyanna Caron, Krysta Cofferen, Carter Collard, Aspen Elwell, John Gaudet, Brooke Girard, Djordan Goma, Harris Leonard, Lily LeSieur, Alexander Pelletier, Mason Polk, Jake Samoilov, Robert Stetson, Emily Troegner, Isabella Velez, Nunga Zangada
Grade 11
High Honors: Gabrielle Andrews, Eva Aranovitch, Kayla Arsenault, Guydranie Asnath, Ella Berard, Nicolas Boudreau, Micayla Budd, Margaret Curry, Nikolai Davidenko, Xavier De La Torre, Benjamin Descoteaux, Emily Frechette, Gavin Hayford, Ella Ireland, Layla Keddy, Wyatt Labonte, Ayla Lagasse, Glen Laroche, Maria Lembissa, Theresalynn Letendre, Xavier Pineau, Kristopher Z. Rankin, Tabrea Richerson, Cotton Schlaver, Clara Silva, Gabriella Smith, Hannah Sonne-Loranger, Dominick Tremblay, Jaylah Trottier, Richmon Victorino, Souphaphone Vongphachanh
Honors: Ghaith Al Khulaifawi, Thaddaeus Bailey, Cullen Behen, Abigail Bouffard, John Connors, Faith DiFazio, Eliza Doyon, Joseph Elliot, Alexander Foster, Jacob Golden, Andrew Goulet, Walter Gonzalez Elias, Keelie Gregoire, Gavin Haggett, Sara Harriman, Aurora Hines, Meadow Kiely, Johnny Kougioulis, Ella Labbe, Kaden Langevin, Noah Laverriere, Abby Leonard, Keyarrah McCurry, Ryan McGuiggan, Tyler Mills Jr., Jhevari Mowatt, Erin O’Driscoll, Talia Poisson, John Rouland, Landon Sirois, Domenick Smith, Brodie Werner, Devine Woody-Benjamin
Honorable Mention: William Anderson, Mote Andre, Atticus Bailey, Teresa Benjamin, Trista Berube, Amber Bryant, Ethan Cadorette, Andrea Clarke, Daunte Davis, Isaiah Fecteau, Brittany Gallant, Taylor Gonneville, Adwaa Hantoosh, Matthew Martin, Charles Metcalf, Matthew Monsen, Devlin Newquist, Gloria Sebit, Timothy Simon
Grade 10
High Honors: Zachary Ames, Carlie Batchelor, Molly Baum, Joshua Campbell, Clarice Cote, Madilyn Crowell, Brooklyn Cutler, Jacqueline Dallaire, Sabrina Daly, Katarina De La Torre, Hamish Gabryszewski, Olivia Gregoire, Cassidy Hatch, Alexander Herrick, Tori Hussey, Annabelle Jacques,Mackenzie James, Ali Kareem, Alyssa Kennie, Alexia King, Adao Kissaka, Alina Martin,Mallory McDevitt, Jack Morneau, Sadie Mouzas, Aminata Nguimbi, Alyssa Nguyen, Anne Ntwali, Dylan Pelletier, Amelia Ridlon, Madison Roy, Lucas Scott, Caleb Tardif, Connor Thibault, Mariah Villandry, Sabrina Wood
Honors: Payton Blais, Soraia Bushiri, Aliza Cartier, Jayden Desjardins, Gabrielle Diggins, Maeve Donovan, Deliliah Gilley, Hannah Goff, Kayleigh Hallett, Morgan Lemay, Judith Massanga, Emily Michael, Kaiden Newton, Connor Parent, Corinne Ramunno, Abdullah Shakir, Ana Lara Silva, Andrew Simons, Jasmyn Smith, Maxwell Warner, Austin Yoho, Zyrianna Zompa
Honorable Mention: Delany Allen, Ahmed Ali, Lilly Bedard, Mykah Brand, Ashlynd Chandler, Kendra Cochrane, Natalie Fortier, Ester M Gomes, Anna Johnson, Emily Labbe, Jackson Laflamme, Sophia Lariviere, Kayla Magnant, Jamison Main, Savanna Matthews, Maddisen McDonough, Freja Tuttle, Taylor White
Grade 9
High Honors: Maryam Al Helwa, Caleb Beane, Brianna Braley, Emma Cote, Jordyn Crump, Joseph Davis, Jillian DesRoberts, Jackson Donovan, Jude Foster, Audrey Haas, Olivia Hayford, Tracey Igiraneza, Tyler Jankowski, Janessa Johnson, Cordelia Kane, Ketia Lubuelo, Lalia Martel, Emily McCauley, Colin McKague, Kaydance McKenzie, Christina Mpemba, Grady O’Connor, Marco L Reloj, Constanza Rodriguez, Anna Smyth, Koby Tremblay, Brynn Wilkinson, Donavin Withem, Jackson Wood
Honors: Liam Arsenault, Obama Barake, Dawayne Clarke, Carter Cormiea, Devin Dube, Alexandra Giesecke, Alaina Gionest, Caiden Howe, Hobey Klair, Mason Lanoix, Phoebe Letourneau, Austen Mawhinney, Marcus Soucy, Nicholas Teixeira, Ava Wirtz, Carolina Zombo
Honorable Mention: Lillien Bergeron, Avah Bernard, Tuesday Clement, Olivia Desjardins, Mustafa Gassab, Thomas Go, Blake Hashey, Corey Ketcham, Sarah Laflamme, Cherish Lincoln, Nigel Marcotte, Kaylie McCauley, Colin Murphy, Tyler Pelletier, Justin Pendleton, Cody Robinson, Valeria Valdez Ruiz
Grade 8
High Honors: Alivia Aberle, Dina Al Taie, Brooke Archambault, Addison Barrs, Alejandro Bermeo, Parker Blais, Camron Bouffard, McKenna Buchanan, Mario Castillo Ordonez, Caiden Charland, James Cote, Lindsey Cote, Evan Doyon, Kyleigh Froehlich, Ahliviah Gagne, Cole Gagne, Kidst Gebrekiros, Tiffany Green, Brayden Hall, Olivia Hunter, Alexia Jackson, Lucky Kabeya, Dylan Keddy, Brayden LaBrecque, Lola Laverriere, Hali Lavoie-Cantin, Mia Mariello, Trevor Matherne, Mollie Mathieu, Avelyn Melo, Laken Mills, Paul Montalbano, Ariana Nash, Jeremy Pimentel, Kenilson Quiteke, Yousif Shakir, Gabriella Silva, Natalia Silva, Lidia Simon, Aiden Staples, Mavarith Thach, Grace Wolfahrt
Honors: Dominic Aguilera, Natalie Beaulieu, Taylor Bertrand, Madison Blais, Nathan Bradeen, Zachary Campbell, Ella Caron, Izayah Cary, Calvin Daly, Anatasia Deasey, Audrina Dore, Michael Elwell, Tania Garcia, Harvey Giddings IV, Alexander Gosselin, Brittany Hamilton, Jaxsen Harmon, Jennae Henry, Samaiya High, Story Hill, Noah Lamarre, Barrie Lighe, Laelani Mena-Alexander, Emma Pelkey, Jaylee Radford, Thomas Rainey, Declan Sanchioni, Mason Schwartz, Jeffrey Sims, Colton Sirois, Zackary Smith, Achile Tcholuka, Khayvicseth Thach, Jordyn Thibault, Abigail Tremblay, Steven Wayland II, Kendall Whitaker, Breanna Wood
Honorable Mention: Adrianna Costa, Ariel Cote, Zoey Davis, Brenden Debolt, Lorenzo Federico, Jane Garnache-Poirier, Cameron Huot, Logan Langevin, Ezekiel Martinez, Sophia Morneau, Noah Ntwali, Jean Merdi Nzabani, Zayne Provencher, Kelson Quiteke, Kristopher Rowden, Sadan Smith, London Tellier, Neveah Thompson, Kyle Waters, Colby Wilson, Ian Witt
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