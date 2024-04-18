Grade 12
High Honors: Ysabel Arsenault, William Atwater, Madeline Barrow, Chloe Cadorette, Vantith Chhay, Emily Corbeil, Katherine Dallaire, Andrew Ellis II, Danielle Emerson, Dillon Emerson, Mikala Friedel, John Gatchalian, Matthew Gonneville, Nyachuoch Jock, Gage Lamontagne, Riley Langevin, Harris Leonard, Lily LeSieur, Gino Mariello, Alec Martin, Kylie Parent, Iainn Parker, Tyler Plourde, Theodora Quint, Julian Rideout, Sophia Schwartz, Hannah Smith, Aliyah Thompson, Anthony Thy, Emily Troegner, Carleigh Walker
Honors: Jabrayah Aldrich, Victoria Barrow, Christian Borger, Robert Cormiea III, Adrian Drake, Fatimah Gassab, Addison Girard, Djordan Goma, Noah Hallett, J Hovasse, Nataliah Martinez, Emma McAlevey, Trevor McDevitt, Nathaniel McLaughlin, Alexis Moore, Maureen Nicolas, Natalie Roy, Emma Velez, Carter Viger, Jamisen Worthley
Honorable Mention: Rawan Ahmed, Logan Allaire, Nicholas Berard, Addysea Boucher, Cameron Bourque, Jillian Frechette, John Gaudet, Lucas Gerrish, Brooke Girard, Dominic Jurnak, Fiona Mahony, Jordy Nishimwe, Michaela Ouellette, Sarah Parks, Sean Peck, Alexander Pelletier, Mirranda Royer, Drew Smyth, Caleb Wert
Grade 11
High Honors: Eva Aranovitch, Kayla Arsenault, Ella Berard, Margaret Curry, Nikolai Davidenko, Xavier De La Torre, Benjamin Descoteaux, Taylor Gonneville, Ella Ireland, Lynne Jean Charles, Layla Keddy, Wyatt Labonte, Glen Laroche, Maria Lembissa, Theresalynn Letendre, Keyarrah McCurry, Willy Mpemba, Makala Pinterich-Harvey, Kristopher Rankin, Cotton Schlaver, Clara Silva, Gabriella Smith, Hannah Sonne-Loranger, Dominick Tremblay, Jaylah Trottier, Richmon Victorino, Souphaphone Vongphachanh
Honors: Olivia Bergeron, Trista Berube, Micayla Budd, Nicholas Curro IV, Eliza Doyon, Aden Dube, Emily Frechette, Jacob Golden, Adwaa Hantoosh, Aurora Hines, Johnny Kougioulis, Ayla Lagasse, Tyler Mills Jr., Guydranie Nkouka, Erin O’Driscoll, Talia Poisson, Gloria Sebit, Landon Sirois, Moise Yaba
Honorable Mention:Thaddaeus Bailey, Cullen Behen, Teresa Benjamin, Nicolas Boudreau, Walter Gonzalez Elias, Gavin Haggett, Sara Harriman, Riley Kelly, Kaden Langevin, Isabella Miranda, Mackenzie Scoville, Timothy Simon, Brodie Werner
Grade 10
High Honors: Zachary Ames, Molly Baum, Soraia Bushiri, Joshua Campbell, Kendra Cochrane, Clarice Cote, Jacqueline Dallaire, Sabrina Daly, Katarina De La Torre, Gabrielle Diggins, Maeve Donovan, Olivia Gregoire, Kayleigh Hallett, Cassidy Hatch, Aiden Hayman, Alexander Herrick, Tori Hussey, Ali Kareem, Sophia Lariviere, Alina Martin, Luliana Monteiro, Jack Morneau, Alyssa Nguyen, Gero Ovejera, Dylan Pelletier, Madison Roy, Lucas Scott, Abdullah Shakir, Ana Lara Silva, Caleb Tardif, Sabrina Wood
Honors: Payton Blais, Oliver Cabrera, Ashlynd Chandler, Brooklyn Cutler, Hadyn Eastman, Hamish Gabryszewski, Deliliah Gilley, Alexia King, Adao Kissaka, Jackson Laflamme, Kayla Magnant, Kaiden Newton, Evelynn Nolan, Connor Parent, Anthony Richards, Freja Tuttle, Mariah Villandry, Maxwell Warner
Honorable Mention:Nesrin Al Mohammad, Jaynelle Barrett, Lilly Bedard, Lily Cain, Kaleb Chavez, Maya Cochrane, Kayleigh Dorais, Hannah Goff, Borissia Goma, Ester Gomes, Annabelle Jacques, Mackenzie James, Kyleigh Katon, Emily Labbe, Helena Lubuelo, Avery McCann, Mallory McDevitt, Anne Ntwali, Corinne Ramunno, Julius Searles, Taina Serrano, Andrew Simmons, Jasmyn Smith, Connor Thibault, Taylor White
Grade 9
High Honors: Brianna Braley, Emma Cote, Jordyn Crump, Joseph Davis, Jillian DesRoberts, Jackson Donovan, Natalie Fleurent, Jude Foster, Audrey Haas, Maxwell House, Tracey Igiraneza, Ketia Lubuelo, Emily McCauley, Kaydance McKenzie, Grady O’Connor, Benjamine Rankin, Marco Reloj, Constanza Rodriguez, Anna Smyth, Marcus Soucy, Jackson Wood, Carolina Zombo
Honors: Liam Arsenault, Caleb Beane, Avah Bernard, Sasha Bushiri, Dawayne Clark, Carter Cormiea, Karla Criollo Simba, Devin Dube, Kendy Etienne, Alexandra Giesecke, Alaina Gionest, Tyler Jankowski, Cordelia Kane, Sarah Laflamme, Colin McKague, Raquel Mulopo, Colin Murphy, Andrew Pelletier, Cody Robinson, Abdullah Saiwan, Koby Tremblay, Samantha Victorino, Brynn Wilkinson, Shantel Wood
Honorable Mention: Maryam Al Helwa, Jayla Coburn, Faye Collins, Olivia Desjardins, Thomas Go, Patrick Grace Goma, Janessa Johnson, Mason Lanoix, Lauren Small, Valeria Valdez Ruiz, Donavin Withem
Grade 8
High Honors: Alivia Aberle, Ahmad Al Mohammad, Dina Al Taie, Brooke Archambault, Addison Barrs, Camron Bouffard, Caiden Charland, James Cote, Lindsey Cote, Evan Doyon, Kyleigh Froehlich, Cole Gagne, Kidst Gebrekiros, Brayden Hall, Jennae Henry, Olivia Hunter, Shayleigh Kennedy, Moises Kissaka, Brayden LaBrecque, Lola Laverriere, Hali Lavoie-Cantin, Mia Mariello, Trevor Matherne, Mollie Mathieu, Noah Ntwali, Jeremy Pimentel, Kenilson Quiteke, Gabriella Silva, Natalia Silva, Lidia Simon, Jeffrey Sims, Aiden Staples, Mavarith Thach, Grace Wolfahrt
Honors: Alejandro Bermeo, Madison Blais, Parker Blais, McKenna Buchanan, Gia Camarota, Zachary Campbell, Izayah Cary, Alyssa Cole, Joseph Cook, Brenden DeBolt, Michael Elwell, Ahliviah Gagne, Alexander Gosselin, Tiffany Green, Brittany Hamilton, Samaiya High, Story Hill, Cameron Huot, Dylan Keddy, Brooklyn King, Isobelle Laroche, Barrie Lighe, Avelyn Melo, Laelani Mena- lexander, Laken Mills, Paul Montalbano, Sophia Morneau, Etia Mudasigwa, Ariana Nash, Kelson Quiteke, Jaylee Radford, Mason Schwartz, Colton Sirois, Zackary Smith, Nevaeh Thompson, Abigail Tremblay, Merrick Turner, Kendall Whitaker, Breanna Wood
Honorable Mention: Dominic Aguilera, Jacob Arsenault, Taylor Bertrand, Adriana Costa, Calvin Daly, Zoey Davis, Anastasia Deasey, Audrina Dore, Audrey Fay, Tania Garcia, Harvey Giddings IV, Shaylyn Goudreau, Ella Hicks, Lucky Kabeya, Noah Lamarre, Logan Langevin, Marcus Perkins, Zayne Provencher, Thomas Rainey, Declan Sanchioni, Sadan Smith, Idress Tariq, London Tellier, Khayvicseth Thach
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