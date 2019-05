The list of Doris Day’s films and her leading men:

1948 — “Romance on the High Seas” (Jack Carson)

1949 — “My Dream Is Yours” (Jack Carson); “It’s a Great Feeling” (Dennis Morgan, Jack Carson)

1950 — “Young Man with a Horn” (Kirk Douglas); Tea for Two” (Gordon MacRae); “The West Point Story” (James Cagney)

1951 — “Storm Warning” (Ronald Reagan); “Lullaby of Broadway” (Gene Nelson); “On Moonlit Bay” (Gordon MacRae); “Starlift” (cameo)

1952 — “I’ll See You in My Dreams” (Danny Thomas); “The Winning Team” (Ronald Reagan)

1953 — “April in Paris” (Ray Bolger); “By the Light of the Silvery Moon” (Gordon MacRae); “Calamity Jane” (Howard Keel)

1954 — “Lucky Me” (Robert Cummings)

1955 — “Young at Heart” (Frank Sinatra); “Love Me or Leave Me” (James Cagney)

1956 — “The Man Who Knew Too Much” (James Stewart); “Julie” (Louis Jourdan).

1957 — “The Pajama Game” (John Raitt)

1958 — “Teacher’s Pet” (Clark Gable); “Tunnel of Love” (Richard Widmark)

1959 — “It Happened to Jane” (Jack Lemmon); “Pillow Talk” (Rock Hudson)

1960 — “Please Don’t Eat the Daisies” (David Niven); “Midnight Lace” (Rex Harrison)

1962 — “Lover Come Back” (Rock Hudson); “That Touch of Mink” (Cary Grant); “Billy Rose’sJumbo” (Stephen Boyd).

1963 — “The Thrill of It All” (James Garner); “Move Over Darling” (James Garner)

1964 — “Send Me No Flowers” (Rock Hudson)

1965 — “Do Not Disturb” (Rod Taylor)

1966 — “Glass Bottom Boat” (Rod Taylor)

1967 — “Caprice” (Richard Harris); “Ballad of Josie” (Peter Graves)

1968 — “Where Were You When the Lights Went Out?” (Robert Morse)

1969 — “With Six You Get Egg Roll” (Brian Keith)

