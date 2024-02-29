Quarter 2
Sixth Grade
High Honors: Evelynn Abbott, Ella Bell, Oliver Berlin, Reid Berlin, Oliver Berube, Matilda Blakemore, Hailey Boucher, Briggs Buckley, Olivia Cataldi, Charles Chaponis, Amelia Clark, Holland Cleary, Samuel Coleman, Carleigh Cunningham, Emersyn Dallara, Garrett Day, Chenay Deveau, Caleb Dyer, Malek Eid, Lowy Fairfield, Frank Fernandez, Mabel Fettig, Mary Fossett, Aydin Fowler, Jackson Frechette, Kara Gitschier, Graham Holmes, Sidney Howe, Aleksander Johnson, Sofia Johnson, Skyler Kennedy, Evelyn Kugler, Oliver LaPierre, Meghan MacClinchy, Landyn Maffei, Manning Mayfield, Ace McGrath, Colton Mccarthy, Mia Millikin, Rudyard Moore, Leah Murphy, Beckett Myhal, Ayla Noel, Daniela Olsen, Poppy Pearson, Declan Robar, Cailyn Roux, Jessica Ryan, Patrick Sauvage, Aiden Shomphe, Elise Squires, Jackson Tauro, Katherine Therrien, Niko VanWyck, Thomas Vitello, Sophie White and Emma Whitney.
Honors: Sophie Bergeron, Harrison Bond, Bauer Bridges, Seanna Brooks, Taylor Bryant, Tyler Bussell, Gabriella Butts, Noah Carlson, Finley Church, Macklin Connor, Logan Crone, Bryce Fleenor, Peter Foy, Gavin Gallant, Blake Gaudette, Violette Gornall, Isabella Graczyk, Jaxson Hirst, Kaleb Hirst, Nathan Houdlette, Conor Jakan, Eowyn Johnson, Payton Lake, Chase Lawrence, Wyatt Manikian, Alexa Menard, Evelyn Morgan, Kameron Morgan, Tyler Morin, Kai Naimey, Jacob Pare, Michael Parent, Jameson Parkhurst, Kylie Parks, Garrett Perron, Isabella Pike, Brooks Reid, Molly Rice-Philp, Brandon Schiebel, Benjamin Smith, Tyler Snow, Beau Stearns, Owen Steiner, Alden Strout, Grayson Wells and Kailee Whitten.
Seventh Grade
High Honors: Makayla Beardsley, Kian Bradbury, Nicholas Branchina, Paige Brooks, Emily Buch, Baylie Cantara, Tamryn Carbone, Kenneth Clark, Killian Dennis, Garrett DiStefano, Vivienne Donnery, Lyla Drown, Mason Everett, Gaberiel Harmon, Zoey Hebert, Emma LeBlanc, Charlotte Libby, Kade Long, Owen Maurer, Ashley McCourt, Wyatt McKellar, Cody Mensch, Gwynevere Montemerlo, Lucy Mooney, Blake Morris, Henry Murray, Cecilia Nadeau, Alyssa Nash, Katherine Norton, Paige Nunan, Adilyn Nutting, Natalie Rood, Evelyne Roper, Ava Rosen, Jayden Roy, Ursula Rusconi, Tyler Samson, Madelaine Santerre, Reid Seavey, Josiah Simard, Violet Sparling, Finnley Spencer, Kiera St John, Garrett Stevens, Jackson Stratford, Layla Sweeney, Josephine Tammaro, Luke Tarring, Austin Tauro, Kameron Therrien, Sarah Tremblay, Elijah West and Payton Wilson.
Honors: Lilly Alexander, Cameron Brown, Graham Burnett, Grace Burrows, Aaliyah Byrd, Alainah Cerrone-Patterson, Jacob Corthell, Rocco D’Italia, Skylar Dixon, Elizabeth Gallagher, Kaylee Hubbard, Colton Lacadie-Bolduc, Logan Lacker, King Mai, Mia Martin, Ruby Maynes, Natalie Morin, Sophie Motes, Scotia Nelson, Julien Nesher, Charles Odermann, Alexander Powell, Charlotte Pratt, Florence Radford, William Rioux, William Stubbs, Garrett Taschereau, Zoey Tracy, Cole Wadlinger, Olivia Weeman, Keiran Wells and Shok Williams.
Eighth Grade
High Honors: Anastasia Adams, Brady Andrews, Finley Baxter, Oliver Bean, Julian Burgess, Hailey Cerrone-Patterson, Chloe Chadbourne, Ainsley Cope, Analise Deveau, Cecilia DiGiovanni, Liam Drew, Gwen Elia, Natalie Elia, Riley Ewing, Bradley Farrell, Faith Flynn, Eleanora French, Emil Fried, Bridget Gates, Levi Giles, James Gilliam, Samuel Hammond, Cameron Hilton, Jaydin Hirst, Jack Joyce, Evelyn Kahn, Cooper Keenan, Haley Kirkbride, Lily Koster, Jack Kugler, Peter Landenberger, Sierra Lindquist, Bodhi Lutjen, Jack McCarthy, Max Meads, Ayla Menard, Grady Milligan, Hailee Mitchell, Jenna Murphy, Marcus Nelson, Sofie Olsen, Adelyn Pitchforth, Ayla Plamondon, Graham Sanborn, Ashley Sanderson, Cassidy-Peach Severns, Maximus Sevigney, Rory Smith, Adalyn Sommers, Julianna Urban, Margriet Van Hemel, Audrey Vitello, Isabelle West-Lander and Silas Winters.
Honors: Haven Awbrey, Emma Bailey, Colby Bodwell, Kourtney Brask, Colton Bryant, Jacob Buco, Laura Clukey, Taggart Connor, Willow Durocher-Wentworth, John Ford, Ava Foss, Dominic Gaither, Jacob Gibson, Rhys Grady, Cameron Hartwig, Brayden Houle, Julia Hutchins, Raymond Lamb, Iris Macdonald, Kyila Morrell, Abigail Pare, Adelena Redmond, Britney Roberts, Ivy Rodriguez, Brady Rossborough, MacNeil Smith, Myer Smith, Jennifer Spinney, Emma St Jean, Nathan Stuart, Emily Tabor, Lucas Turley, Kayla Tyre, Chase Wadlinger, Parker Wellman and Luke Williams.
Comments are not available on this story.
Send questions/comments to the editors.