Quarter 3
Sixth Grade
High Honors: Evelynn Abbott, Ella Bell, Matilda Blakemore, Seanna Brooks, Briggs Buckley, Olivia Cataldi, Amelia Clark, Holland Cleary, Samuel Coleman, Macklin Connor, Carleigh Cunningham, Emersyn Dallara, Chenay Deveau, Caleb Dyer, Malek Eid, Mabel Fettig, Mary Fossett, Jackson Frechette, Kara Gitschier, Graham Holmes, Sidney Howe, Aleksander Johnson, Sofia Johnson, Evelyn Kugler, Meghan MacClinchy, Landyn Maffei, Manning Mayfield, Ace McGrath, Colton Mccarthy, Mia Millikin, Rudyard Moore, Evelyn Morgan, Kameron Morgan, Leah Murphy, Beckett Myhal, Ayla Noel, Daniela Olsen, Poppy Pearson, Isabella Pike, Declan Robar, Cailyn Roux, Jessica Ryan, Aiden Shomphe, Benjamin Smith, Elise Squires, Katherine Therrien, Niko VanWyck, Thomas Vitello, Sophie White and Emma Whitney.
Honors: Braelyn Axelsen, Oliver Berlin, Reid Berlin, Jack Beyea, Harrison Bond, Hailey Boucher, Bauer Bridges, Tyler Bussell, Noah Carlson, Matthew Casey, Charles Chaponis, Finley Church, Lowy Fairfield, Frank Fernandez, Coleman Flaherty, Bryce Fleenor, Aydin Fowler, Peter Foy, Gavin Gallant, Blake Gaudette, Taighe Gleason, Violette Gornall, Isabella Graczyk, Nathan Houdlette, Eowyn Johnson, Amelia Kalil, Skyler Kennedy, Oliver LaPierre, Payton Lake, Chase Lawrence, Eben Levin, Chase Lovejoy, Logan Lubinski, Myla Magri, Boston McArdle, Isla McClellan, Alexa Menard, Tyler Morin, Kai Naimey, Jacob Pare, Jameson Parkhurst, Kylie Parks, Garrett Perron, Brooks Reid, Molly Rice-Philp, Jacob Rogers, Brandon Schiebel, Tyler Snow, Owen Steiner, Alden Strout, Jackson Tauro, Grayson Wells, Harlan Wendle and Kailee Whitten.
Seventh Grade
High Honors: Makayla Beardsley, Kian Bradbury, Nicholas Branchina, Paige Brooks, Emily Buch, Aaliyah Byrd, Tamryn Carbone, Kenneth Clark, Killian Dennis, Vivienne Donnery, Lyla Drown, Mason Everett, Lailyn Foretich, Elizabeth Gallagher, Zoey Hebert, Charlotte Libby, King Mai, Ashley McCourt, Wyatt McKellar, Gwynevere Montemerlo, Lucy Mooney, Blake Morris, Sophie Motes, Henry Murray, Cecilia Nadeau, Alyssa Nash, Katherine Norton, Paige Nunan, Adilyn Nutting, Charles Odermann, Natalie Rood, Ava Rosen, Ursula Rusconi, Tyler Samson, Madelaine Santerre, Reid Seavey, Josiah Simard, Violet Sparling, Finnley Spencer, Justin Spinney, Kiera St John, Garrett Stevens, Jackson Stratford, Layla Sweeney, Josephine Tammaro, Luke Tarring, Kameron Therrien, Sarah Tremblay, Elijah West and Payton Wilson.
Honors: Lilly Alexander, Akira Blake, Benjamin Brackett, Cameron Brown, Graham Burnett, Grace Burrows, Baylie Cantara, Alainah Cerrone-Patterson, Rocco D’Italia, Garrett DiStefano, Skylar Dixon, Gaberiel Harmon, Kaylee Hubbard, Colton Lacadie-Bolduc, Logan Lacker, Emma LeBlanc, Adeline Leclerc, Ethan Lynn, Alexander Martel, Mia Martin, Owen Maurer, Ruby Maynes, Julianna Nason, Scotia Nelson, Julien Nesher, Charlotte Pratt, Florence Radford, William Rioux, Evelyne Roper, Jayden Roy, Sydney Schafer, Ella Sevigny, William Stubbs, Austin Tauro, Zoey Tracy, Cole Wadlinger and Aubrey Wheeler.
Eighth Grade
High Honors: Brady Andrews, Finley Baxter, Oliver Bean, Julian Burgess, Hailey Cerrone-Patterson, Chloe Chadbourne, Laura Clukey, Taggart Connor, Analise Deveau, Cecilia DiGiovanni, Liam Drew, Gwen Elia, Natalie Elia, Eleanora French, Emil Fried, Bridget Gates, Levi Giles, Samuel Hammond, Cameron Hilton, Alexa Hubbard, Jack Joyce, Evelyn Kahn, Cooper Keenan, Haley Kirkbride, Jack Kugler, Peter Landenberger, Sierra Lindquist, Bodhi Lutjen, Jack McCarthy, Max Meads, Ayla Menard, Grady Milligan, Jenna Murphy, Sofie Olsen, Ayla Plamondon, Graham Sanborn, Cassidy-Peach Severns, Maximus Sevigney, Rory Smith, Emily Tabor, Kayla Tyre, Julianna Urban, Margriet Van Hemel, Audrey Vitello, Isabelle West-Lander, Luke Williams and Silas Winters.
Honors: Anastasia Adams, Haven Awbrey, Emma Bailey, Lilah Berthiaume, August Brenden-Dodson, Ella Butler, Ainsley Cope, Acadia Dugas, Faith Flynn, John Ford, James Gilliam, Rhys Grady, Cameron Hartwig, Jaydin Hirst, Julia Hutchins, Annabelle Kalil, Lily Koster, Caroline Lovejoy, Brenna Miller, Kyila Morrell, Abigail Pare, Adelyn Pitchforth, Ivy Rodriguez, MacNeil Smith, Adalyn Sommers, Emma St Jean, Falon Stewart, Nathan Stuart, Lucas Turley, Chase Wadlinger, Parker Wellman and Emma Wilkins.
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