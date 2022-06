Top high school seniors throughout Cumberland and York counties:

CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS:

Baxter Academy for Technology and Science

Kiron Das, Maeve McQueeney, Grace McLellan, Emily Mickool, Quentyn May, Aaron White, Noah Fowler, Tega Bourgeois Lang, Violet Wise and Declan Connor Schaeffer.

Brunswick High School

Margaret Chingos, valedictorian; Sarah Coughlin, salutatorian.

Summa Cum Laude: Connor Ashby, Blakely Austin, Anna Barnes, Julia Barron, Bridgette Bartels, Sophia Baskett, Felix Battle, Lily Belanger, Fiona Brown, Logan Brown, Brycen Cardali, Simon Carney, Margaret Chingos, Grace Costello, Sara Coughlin, Jasmine Couture, Neve Dauphinais, Alison Deditch, Brandon Ellis, Morgan foster, Eva Fulton, kKaeden Green, Lillian Hatrick, Aela Hemberger, Madeleine Hladky, Margaret Huot, Henry Johnson, Sarah Johnson, Nathan Kallin, Amelia Karwacky, Mia Klimash, Scout Krauss, Owen Leitzell, Nathan Levy, Andrew Lyndaker, Piper Mann, Nolan Marblestone, Riley McAllaster, Almea McCarthy, Samantha Melquist, Sally Minton, Katherine Moyes, Filipe Nascimento, Mateus Nascimento, Natalie Ney, Rebecca Nova-Yingst, Simon Paledzki, Delaney Phillips, Matthew Poulton, Mason Richardson, Rachel Rogers, Inua Saibou-Baldi, Julianne Salko, Alexander Sharon, Abigail Sharpe, Katherine Shaughnessy, Michaela Shaw, Gus Silverman, Madelyn Small, Riley Smith, Joseph Soloman, Christian Stewart, Kelsey Sullivan, Nathaniel Swan, Molly Taub, Micaela Turgeon, Hannah Van Savage, Caroline White and Daryn Wood.

Magna Cum Laude: Gavin Bailey, Luca Berinato, Annelise Bernier, Harmony Buonaiuto, Kaelyn Chabinsky, Emma Charboneau, Kyle Delong, Joshua Doring, Brianna Duffy, Tucker Gagnon, Mackenzie Grimes, Aidan Hall, Owen Harrison, Ethan Helie, Henry Heyburn, Aiden Jackson, Jacob Keef, Ophelia Ladner, Jacob Musica, Colby Nadeau, Cameron Provost, Maxwell Rudgers, Nicholas Sabatino, Nathaniel Sharon, Samantha Valle, Joseph Valliere, Bradley Vuong and Maya Weisheit.

Cum Laude: Oliver Bateman, Brianna Campbell, Katrina Daigle, Ian Eggerling, Emily Fairbanks, Eliana Fochesato, Isaak Franklin, William Haas, Oliver Hamilton, Victor Jimenez, Hamzah Khalifa, Thomas Labbe, Austin Levesque, Samual Masse, Noah Metsger, Samuel Milligan, Dolan Pols, Albert Putnam, Christopher Stevens, Emma Thoits, Kaleb Thompson, Adrian Van Kampen and Hope Wallace.

Cape Elizabeth High School

Sarah Hagan, valedictorian; Claire McDonald, salutatorian; Andrew Butzel, Colin Campbell, Carmen Erickson, Caroline Gentile, Marcella Hesser, Isabelle Kesselhaut, Clara Parker, Helena Josefine Rieger, Dana Schwartz, Esme Song, Sabine Spier, Stephanie te Boekhorst and Virginia Weiss.

Casco Bay High School

Deven Abrams, Ezekiel Appel, Elspeth Howland, Megan Koren, Devyn Shaughnessy and Ava Sylvester.

Advertisement

Cheverus High School

Emma Tweed, valedictorian; Samantha Heinzman, salutatorian; Sarah Earley, Wyatt Header, Jack Herman, Jackson Krieger, Clare MacDonald, Michael Moseley, Lydia Niedermeyer and Anna Vozzelli.

Deering High School

Balqies Mohamed, Emily Segal, Madeline Morrison, Sarah Kalonji, Emily Cheung, Zuzanna Varney, Althea Hoag, Hadley Hoag, Nathaniel Serrano and Megan Cunningham.

Falmouth High School

Summa Cum Laude: Charles Adams, Ava Alberetti, Isabelle Baumann, Katherine Bruce, Chloe Bush, salutatorian; Cooper Bush, Andrew Christie, Eben DeSilva, Alexandra Dowling, Isabelle Hannaburgh, Abigail Hubbard, Hannah Hwang, Everett Hyde, Katherine Kinley, Ash Lane, Kevin Lu, valedictorian; Grace McNally, Liv McHugh, Natalie Murray, Selah Phillips, Samuel Rooks, Joseph Thorpe, Pema Williams, Maria Wrisley, Hyoungjoon Yoo and Johann Zimerle.

Magna Cum Laude: Whitney Adams, Grace Addison, Serine Alp, Sarah Amato, Paul Calcagni, Emily Charest, Madison Cooney, Owen Davis, Seth Dixon, Avalaine Dries, Lila Findlay, Patrick Gill, Natalie Glockler, Theodore Hanley, Caton Hazard, Natalie Howard, Samantha Innes, Lukas Kelley, Sophia Lambert, James Leavitt, Mary Martin, Ruth McDermott, Talia Moumneh, Sarah Murphy, Emily Osswald, Boden Retherford, Finn Rhodes, Julianna Robinson, Logan Ross, Joseph Rouhana and Zoe Zimba.

Cum Laude: William Addison, Henry Baker, Kinsey Barry, Kaylee Demers, Aliza Erickson, Olivia Fallon, Viviana Griffin, Maximilian Hau, Ryan Langston, Marissa LeFevre, Elizabeth Louie, Cooper Marley, Zachary Morrill, Oliver Moshell, Mackenzie Nichols, Silas Qualls, Avery Quinn, Sydney Redan, Avery Rhoads, Olivia Rogers, Mallory Roy, Megan Sauberlich, Julia Splint, James Stowell, Nate Toronto and Rebecca Vance.

Freeport High School

Molly Cobbs, Oliver Harvey, Robert Landry, Andrew Morrissey, Giovanni Scicchitano, Vincenzo Scicchitano, Riley Simon, Ella Vertenten, John Vnek and Lillian Welsher.

Gorham High School

Summa Cum Laude: Clara Shvets, valedictorian; Katherine Dupuis, salutatorian; Erin Castonguay, Sydney Connolly, Andrew Farr, Emma Mullin and Megan Wentworth.

Magna Cum Laude: Erin Abrams, George Allison, Drew Baber, Lauren Bachner, Noah Badeau, Curan Bassingthwaite, Gisele Berry, Allison Bishop, Morgan Chapman, Kayleigh Cloutier, Kaitlyn Cushing, Michelle Darling, Hailey Edwards, Madeline Fadrigon, Annie Frey,

Elizabeth Frey, Charles Gay, Bryce Gunn, Sydney Haskell, Madisson Hatch, Stephanie Labrie, Alexandra Light, Elisabeth Loranger, Bryce Lumbert, Anya Mazaris-Atkinson, Aidan Meredith, Andrea Mitchell, Ambrosia Moore, Jillian Morrill, Anya Nagle, Anna Nelson, Julia Ordway, Abigail Ouellette, Grace Perreault, Ellie Perry, Phoebe Richards, Quentin Riiska, Benjamin Shields, Emma Stevens, Alexandra Waterman, Violet Wilson-Wood, Elijah Wyatt and Megan Young.

Cum Laude: Mallorie Bergquist-Guimond, Landon Bickford, Caroline Bishop, Connor Callahan, Nathan Chase, Ainsley Christianson,

Hunter Connors, Calvin Cummings, Sadie Cyr, Aiden Dever, Mary DeWitt, Quinn Doyle, Sarah Duff, Sadie Dyer, Abigail Emerson, Asa Farley, Samuel Farr, Jillian Feyler, Riley Grant, Kylie Green, Mavy Ho, Kiara Hodge, Abigail Houp, Kyle Landry, Ian Luciano, Daniel McKeage, Sophia Michaud, Isabella Morrell, Dylan Morrell, Alexandra Myles, Hunter Pellerin, Vanessa Russell, Evan Russo, Brandon Sadowski, Brady Sawyer, Kyle Skolfield, John Sutton, Colby Tucker, Sarah Valeriani, Dylan VonderHaar and Morgan Walton.

Gray-New Gloucester High School

Michael Sweeney, Wyatt Fessler, Cameron Landry, Colin Harris, William Fournier, Allison Kimball, Abby Bouchard, Makenna Powell,

Traedon Schwartz, Alexis Usher, Emma West, Cadence Kluck and William Radmore.

Advertisement

Greely High School

Sebastian Alfreds, Victoria Bacall, Olivia Bidwell, Abigail Brown, Elizabeth Chmielewski, Alexandria Collins, Matthew Gilbert,

Abigail Rose Irish, William Aidan Martel, Emma Nadeau, Mia Chun Netland, Mia Raley, Sofia Rico, Quincy Segal and Don Strawbridge.

Lake Region High School

Kathryn Rose, valedictorian; Rebecca Caron, salutatorian; Eleanor Cowen, honor essayist; Allison Baker, Abigail Elsaesser, Sabrina Lopez, Annie O’Connor, Leah Plummer, Caydence Riley, Brianna Sargent, Elizabeth Smith, Sadie Tirrell, Brooke Toole and Aleah Warren.

North Yarmouth Academy

Eliza Chace, Noah Hallward-Rough, Lila Jackson, Abigail King, Elliott Oney, Marion Robbins, Jack Schaeffer and Courtney Swenson

Portland High School

George Theall, Amy Ayer, Seneca Ward-Bailey, Theresa Conroy, Luc Dietlin, Isabelle Moran, Taysia Blezejewski, Sophia Gardner, Anna Behuniak and Meribel Collin.

Scarborough High School

Remington Bristol, valedictorian; Gabriella Giftos, salutatorian; Mackenzie Stimson, Alden Griffiths, Jayson Thatcher, Madeline Strouse, Katherine Gross, Ethan Furr, Ryan Ocampo, Varsha Yarram, Brennan Fravert, Lydia MacDonald, Jeremiah Park, Evan Boxer-Cook, Lili Stone, Connor L’Heureux, Holland Boyington-Howard, Alexa Stromsky, Una Djuranovic, Kelsey Erb, Anna Dougherty, Emma Singer, Ethan DiBiase, Anna Borelli and Fintan Brady.

South Portland High School

Alice Bonnevie-Rothrock, valedictorian; Lucas Lefebvre, salutatorian; Jane Bonnevie-Rothrock, Jonathan DeRoche, Abigail Huchel, Cameron Laverdiere, Angel Li, Ellen Lomangino, Elizabeth Mitschele, Audrey Pearson, Dominic Salow, Alexandra Spiegel and Thomas Wilson.

Advertisement

Westbrook High School

Schuni Mutalenu, valedictorian; Colin Allen, salutatorian; Lily Grant-Honor, essayist; Ryan Ball, Madeline Danenhower, Angelina DiBiase, Delaney Butts, Aiden Cooper, Fallon Walsh, Keegan Pohan, Ava Lamontagne, Maxim Laplante, Khaled Haj Alkhdair and Bronson Damon.

Windham High School

Audrey Day, Monica Agneta, Estella Inman, Leigh Oldershaw, Kylie Drottar, William McDonald, Destiney Potter, Sarah Hare, Amy Cropper and Chloe Desmond.

Yarmouth High School

Summa Cum Laude: Sutter Augur, Celina Belleville, Fiona Brown, Eliza Burgmaier, Hillary Connor, Madeline Corson, Frazier Dougherty, Maren Found, Mia Ginsberg, Camden Hayes, Georgia Herr, Amelia Kostin, Andrew Kostin, Tyler Lucca, Delaney McDonough, Hannelore Sanokklis, Charlotte Walden and Cassandra Watt.

Magna Cum Laude: Ella Barry, Ethan Blake, Jared Conant, Elliot Cowles, Katelyn D’Appolonia, Alice Donahue, Sawyer Flowerdew, Steven Fulton, Mariam Geguchadze, Owen Gillan, Isaac Grondin, Alexa Hankins, Vada Harpool, Alexandra Inger, Aiden Kamm, Kevin Kamm, Tori Kendeigh, Milena Laputz, Asher Lockwood, Mark Martin, Ella Maxwell, Jackson McElligott, Elena Miller, Oscar O’Donnell, Gwyneth Owen, Maya Panozzo, Oliver Prinn, Peter Psyhogeos, Matthew Robichaud, Tristen Rogers, Colburn Snyder, John Sullivan, Clancy Walsh and Felicia Young.

Cum Laude: Karah Ayotte, Karah Elizabeth, Stefan Bell, Leah Bibula, Jasper Chappell, Lauren Dawes, Sophie Dickson, Ana Holmes, Paige Jenkins, Catarina Jordan, Hannah Juarez Cancino, Isabella Malczynski, Tessa Martin, Olivia May, Allie McClafferty, Abbie McCormick, Piper Priddy, Arianna Rustad, Elena Schlax, Amelia Skillin, Owen Tull and Brayden Woods-McNaboe.

YORK COUNTY SCHOOLS:

Berwick Academy

Parker Douglas, Ryan Hall, Tyler Hall, Nicholas Leavitt, Ruby Leonard, Lily Mansfield, Harrison Nigrin, Noah Robie, Shivani Vora, Julia Wagner and Peter Wojdak.

Bonny Eagle High School

Emily Bartash, Gretchen Biegel, Paige Bois, Sage Drinkwater, Ella Dunne, salutatorian; Sarah Durocher, Hannah Ebert, Garison Emerson, Lauren Esty, Avery Goan, Jacob Humphrey, Hailey Koons, Mia Kovacs, Sam Kovacs, Jocelyn Manson, Nicole Norman, Madison Oliver, Ethan Pike, Joseph Skvorak, John Sullivan, Megan Twombly, Marlee Walker, valedictorian; and Channing Webber.

Advertisement

Kennebunk High School

Garrett Dickinson, Sofie Dumas, Sophia Esch, Arija Grant, Ivy Hammer-Gumbrell, Mary Hauser, Connor Keefe, Joseph Kiezulas, Ian MacDonald, Owen Marquez, Ainsley Morrison, Lucas Nadeau, Lauren Poulin, Rowan Pow, Camilla Rawlings, Hannah Slone and Liam Westley.

Marshwood High School

Trevor Wozny, valedictorian; Ali Arrigoni, salutatorian; Camden Oberg, Kai Machamer, Connor Carey, Alana Moretti, Anna Flynn, Liana Poole, Lulu Himmer and Abigail “Abby” Arnold.

Massabesic High School

Summa Cum Laude: Megan Abbott, Molly Abbott, Maia Alling, Chloe Babb, Brendan Banks, Aleena Beneszewski, Madison Bors, Abigail Brennan, Andrew Carroll, Cody Charette, Luke Cloutier, Hannah Cram, Abigail Cummings, Mark Cunningham, Mary Duffy, Dylan Gilpatric, Olivia Green, Jaimie Gonneville, Alexandra Hansen, Delia Harms, Julia Helms, Emily Ireland, Emily Jacobs, Micaela Jacobs,

Shea Lane, John Lessard, Caitlynn McAllister, Ethan Paquin, Haley Park, Abigail Pennington, Oliver Robidoux, Alexis Salisbury, Ellie Salvatore, Hannah Samson, Peyton Smith, Brianna Stephenson, Emily Theobald and Destiny Verge.

Noble High School

Sage Study, Lydia Solak, Lily Smith, Caleb Poulin, Breenah Williams, Katelynn Reynolds, Morgan Bill, Emily Nicely, Sydney Gray and Ella Moya.

Old Orchard Beach High School

Emily Tucker, Alexander Hodgkins, Makayla Gagnon and Melissa Pelletier, Gavin Sperlich, Kellen Zecchinelli, Riley Fish, Ganelle Ferguson, Laci Hall and Cody Blakie.

R. W. Traip Academy

Sarah Robillard, co-valedictorian, Lily Watts, co-valedictorian, Emma Dawson-Webb, Julia Durling, Margaret Johnson, Arianna Rubianes, Emily Sweeney and Aili Webb.

Sanford High School

Isaella Farrington, valedictorian; Ella Hoenig, salutatorian; Adia Hermann, Lydia Pease, Celia Perks, Olivia Martin, Joshua Werner, Daylin Soule, Alison Machinski and Alec Mercer.

Thorton Academy

Summa cum Laude: Reese Ahearn, Colby Bilodeau, Victoria Boure, Cody Bowker, Michael Burns, Pablo De La Fuente, Dingqi Chen, Benjamin Cobb, Kristen Costa, Mathielde Cristofoli, Roman Crossetti, Madeline Darigan, Abrial Davis, Ezra Davis, Deven Dean, Lilly DesRoberts, Martim Gomes, Emma Ferland, Ronan Flynn, Abigail Fox, Mikas Freeman, Carter Illingworth, Marina Jokanovic, Mia-Claire Kezal, Minsung “Daniel” Kim, Ye Won “Sarah” Kim, Rachel LeProhon, Kelvin Y Lin, Lydia Maxcy, Laura Ouellette, Kailan Pan, Dohyun “Danny” Park, Paris Parker, Katharine Poulin, Dante Reali, Cody Ruff, Eduardo Shibata, Green Shin, Kayleigh Smith, Grace Sommer, Elise Soucy, Charles Tilburg, Emma Townsend, Elizabeth Turnidge, Jonathan Umel, Zander Unger, Alan Verreault, Kaitlyn Walsh, Rongze “Justin” Wang, Jianer Jimmy Xuan and Xiaolan Catherine Zhou.

Wells High School

Anavi Curtiss, Elle Meffert, Zachary Naffah, Olivia Chase, Tristan Michaud-Nolan, Grace Ramsdell, Grace Boucher, Andrew Mott, Riley Hansen and Leah Finn.