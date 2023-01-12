Bath Middle School – Trimester 1 Honor Roll
Grade 6
High Honors: Liam Barrett, Tichon Chipman, Parker Clark, Annabella Cobb, Lucas Desmond, Josephine Dunn, Parker Finnemore, Jane Jungbluth, Emmanuella Karambiri, Lea-La-Reine Kazumba, Alice Lyons, Mark Lyons, Avery Mayer, Alden Perow, Payten Petersen, Jack Poisson, Katherine Rand, Davian Sewall, Alicja Wilk
Honors: Blake Baker, Samuel Beaulieu, Madden Bilokonsky, Adelaide Cearbaugh, Owen Colwell, Lucy Cosgrove, Molly Cosgrove, Brystal Gallant, Caleb Gionest, Raya Harry, Kyle Hodgkins, William Jellison, Joseph Katula, Amelia Mitchell, Jude Murphy, Kylee Murphy, George Newcomb, Ava Parsons, Aleah Sarbanis, Leah Tardif, Elliana Wallace, Jordin Wallace, Olivia Yeager, Gwenivere Yeaton
Grade 7
High Honors: Keiahlley Ackley, Anderson Brown, Gabriel Bustamante, Isabel Chabot, Charlotte Clifford, Samuel Coombs, Gavin Eosco, Maddelynn Geary-Bubier, Brooklyn Glidden, Rylea Herzog, Addison Hill, Summer Irish-Deane, Kasey Kebles, Madilyn McDorr, Delia Murray, Rhianna Olson-Moody, Ryleigh Pagliarulo, Autumn Perry, Addyson Randall, Elinor Riley, George Robicheaw, Harper Steenstra, Audrey Taylor, Brielle Thayer, Marina West, Frida Wright
Honors: Addison Burden, Anthony Caron, Penelope Clemons, Camryn Coffin, Maxwell Couture, Jaxon Crowley, Henry Francis, Benjamin Freemerman, Wyatt Frohmiller, Spencer Gallant, Anabelle Gerow, Caedyn Moore, Griffin Munsey, Jackson Perkins, Dylyn Phillips, Savanah Plummer, Ellanora Pomerleau, William Quirion, Lyra Ricciardone, William Riggs, Carter Ritchie, Darling Rogenes, Zackary Rose, Olivia Russell, Addison Tainter, Thomas Totman, Jack Trask, Emmaline Turner, Owen Vachon, Willa Wallace, Pharrah Watson
Grade 8
High Honors: Justice Bean, Adeline Brosnihan, Shaeleigh Coombs, Lillian Curtis, Solon Deuben, Gracious Emery, Lily Forrester, Oscar Gallant, Thadeous Grover, Ryan Harrington, Kaelyn Hickey, Robert Hodsdon, Hannah Keller, Bela Knox, Emily Lucas, Elizabeth Newcomb, Maeve Perkins, Libby Reblin, Madeline Rice, Rose Strelneck, Petra Thelen, Nathan Trask, Natalie Veillette, Emmarie Wallace, Charli Ware
Honors: Colten Aucoin, Hannah Bilodeau, Henry Bouteiller, Dean Carmichael, Paxton Carpenter, Julian Carver, Chloe Fortin, Riley Gerow, Willow Halpin, Mica Keller, Samuel LaRosa, Maisie Mains, Aaliyah Nelson, Bronwyn Perkins, Peyton Price, Dwayne Rogers, Leah Theriault, Casey Wallace, Caleigh Williams
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